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A Coruña

El PP de A Coruña duda de que un "desagüe atascado" ocasionara la inundación del mercado y la plaza de Monte Alto este miércoles 

Algunos placeros tuvieron que achicar el agua tras la lluvia 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
26/08/2026 20:49
La nueva plaza y mercado de Monte Alto
Imagen referencial de la nueva plaza y mercado de Monte Alto
Javier Alborés
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Tras la lluvia caída la tarde de este miércoles en la ciudad, se inundó la nueva plaza de abastos y mercado de Monte Alto según denunció en su cuenta de la red social X el Partido Popular

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Aseguran los populares que "no se trata de un desagüe atascado", por lo cual no conciben  que el Ayuntamiento recibiera esta obra hace ocho meses.  

Placeros se quejan 

También en redes sociales, algunos placeros de Monte Alto se quejaron por la inundación de sus puestos. Uno de ellos, Marcos Sendón, conocido como Marc del Norte, denunció "la mala construcción" de la infraestructura y publicó un vídeo donde puede observarse a los trabajadores achicando agua en el interior del mercado. 

Entretanto, fuentes del Gobierno local, conocedoras de la situación, explicaban que el problema se debe, seguramente, a alguna bajante atascada, por lo que decidieron enviar personal técnico para solucionarlo "lo antes posible".

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