Imagen referencial de la nueva plaza y mercado de Monte Alto Javier Alborés

Tras la lluvia caída la tarde de este miércoles en la ciudad, se inundó la nueva plaza de abastos y mercado de Monte Alto según denunció en su cuenta de la red social X el Partido Popular.

Aseguran los populares que "no se trata de un desagüe atascado", por lo cual no conciben que el Ayuntamiento recibiera esta obra hace ocho meses.

Placeros se quejan

También en redes sociales, algunos placeros de Monte Alto se quejaron por la inundación de sus puestos. Uno de ellos, Marcos Sendón, conocido como Marc del Norte, denunció "la mala construcción" de la infraestructura y publicó un vídeo donde puede observarse a los trabajadores achicando agua en el interior del mercado.

Entretanto, fuentes del Gobierno local, conocedoras de la situación, explicaban que el problema se debe, seguramente, a alguna bajante atascada, por lo que decidieron enviar personal técnico para solucionarlo "lo antes posible".