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A Coruña

Aviones de madera, ropa sufragista y martillos, los objetos para las muestras de memoria histórica de Viñetas desde o Atlántico

La Asociación Galega de Artesáns ha creado una serie de piezas que acompañan las exposiciones del salón del cómic hasta casi octubre

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
26/08/2026 04:25
Móvil con aviones de madera que representa el bombardeo de Guernica, del taller Enxógate
Móvil con aviones de madera que representa el bombardeo de Guernica, del taller Enxógate
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Un año más, Viñetas desde o Atlántico ha demostrado músculo al llenar los Cantones de fervor por el mundo del cómic, pero quizá una de sus novedades con respecto a anteriores ediciones haya podido pasar más inadvertida. Y es que los curiosos que se acerquen hasta las exposiciones ‘Viñetas con Memoria Social I’ y ‘II’, que la feria organiza respectivamente en el Kiosco Alfonso y la Casa Museo Casares Quiroga (pueden visitarse hasta el 27 de septiembre) se toparán con unas piezas, creadas por artistas vinculados a la Asociación Galega de Artesáns (AGA), que se hicieron para acompañar las imágenes de varias novelas gráficas cruciales en la presente edición, marcada por una temática tan de actualidad como la memoria histórica.

Son, en total, nueve obras (ocho en el Kiosco Alfonso y una en Casares Quiroga) “espectaculares”, como las define Marcos Paz, artesano y secretario de AGA. Incluyen desde una pieza móvil que representa distintos aviones con las bombas que se arrojaron sobre Guernica a otras que encarnan a los personajes principales de algunas de las novelas gráficas, pasando por la representación de objetos que aparecen en las historias, como un martillo, o incluso el vestuario que podrían haber llevado mujeres como las combativas sufragistas británicas.

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Las piezas de la Asociación Galega de Artesáns para Viñetas desde o Atlántico

Las piezas, que van desde un avión de madera hasta un martillo, acompañarán las exposiciones del salón del cómic hasta casi octubreVer más imágenes

“Lo que hicimos fue interpretar la obra a nuestra manera”, comenta Paz. El método de inspiración fue, cuando menos, curioso: “Teníamos un acuerdo de confidencialidad, no pudimos hacer público ni ofrecerlo a todos los artesanos. Fue un proceso de tener la lista y, desde AGA, elegir a la persona que vimos adecuada para interpretar esa obra”, explica. Ni siquiera los autores de los cómics sabían que se iban a hacer y fueron los primeros sorprendidos al ver el resultado.

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La colaboración se fraguó durante años. Paz, que trabajó en el mundo del cómic, conoce a Manel Cráneo, director de Viñetas, desde hace años, por lo que no dudó en aceptar su invitación. De hecho, también el cartel de Mostrart (feria de artesanía organizada por AGA) se incluyó en ese proceso, ya que fue elaborado por la ilustradora local Inés Vázquez.

Muchos de los artesanos que colaboraron, asimismo, ultiman estos días su participación en la feria Mostrart. De hecho, como coincidían los horarios del Kiosco Alfonso con los de la feria, muchos de ellos no pudieron ver el resultado hasta ayer, en una visita guiada que el propio Cráneo les hizo por el recinto. Para los artesanos, acostumbrados a vender sus piezas, fue “extraño”, aunque gratificante, verlas expuestas allí. “Todos nos sentimos agradecidos de participar en un sitio en que normalmente la artesanía no está presente”, comenta Paz.

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La colaboración, exponen, ha sido satisfactoria para ambas partes. “Es probable que repitamos o haya posibilidad de continuar –valora–; las ferias comparten un espacio muy atractivo. Las personas que van a Mostrart es muy probable que vayan a la feria del cómic, y viceversa, con lo que al final se crea una experiencia conjunta”.

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