A Coruña tendrá un mapa interactivo de sus colonias felinas

Colonia de gatos de la zona de Adormideras Quintana

En A Coruña existen nada menos que 13 colonias felinas, supervisadas por el Ayuntamiento y gestionadas por voluntarios de asociaciones amantes de los felinos., que se encargan de que estén bien alimentados y castrados. Pero el Ayuntamiento quiere dar un paso mas y crear un mapa interactivo que permita al público un seguimiento de la marcha de estas colonias.

Es por eso que acaba de licitar un contrato que incluye la creación de un software que permita no solo visualizar el estado general de las colonias felinas sino clasificarlas por el número de animales tanto los esterilizados como que no, o cuáles llevan microchip, en cada colonia así como los tratamientos que han recibido.

De esta manera, el usuario conocerá el censo actualizado y el estado de cada animal. Esta herramienta permitirá la visualización directa en el portal municipal mediante mapa y gráficas. Este contrato tiene un presupuesto de 37.000 euros y durará tres años.

Hace tres años existían 18 colonias, pero su número se ha ido reduciendo gracias al sistema CES (Captura, Esterilización, Suelta). El objetivo es que, un día, no haya más gatos callejeros en A Coruña, igual que no hay perros. Las asociaciones que se encargan de este trabajo son Gatuchinhos, Coruña Gatuna, Micos e Nós y Falices