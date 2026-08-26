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A Coruña

A Coruña empezará el nuevo curso sin una de sus tortillas favoritas

El Bar Pontejos aprovechará sus vacaciones para acometer trabajos de reforma

Lara Fernández
Lara Fernández
26/08/2026 14:49
Colas en el Pontejos
Colas en el Pontejos
El Ideal Gallego
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Es la tortilla favorita de muchos coruñeses. También de los visitantes, quienes hacen colas diarias para probar el manjar que no solo conquista estómagos, sino también redes sociales. El Bar Pontejos, en la calle Pío XII, es todo un clásico en el podio de las mejores tortillas de A Coruña. Pero el próximo lunes dejará de batir huevos hasta finales de septiembre

Los responsables del local explican que aprovecharán sus vacaciones, del 1 al 21 de septiembre, para acometer actuaciones de reforma básicas en el interior del local. 

Con echar un vistazo en redes sociales como Tik Tok, este establecimiento es conocido entre turistas que buscan "probar la mejor tortilla de A Coruña". Incluso lidera muchos de los rankings que hacen los usuarios de esta red social, por no hablar del clásico blog dedicado a este plato, Aún Pillas Tortillas!, que la elevan al segundo puesto de tortilla más rica de la ciudad.

Casa Martín, cerrado, este martes

El centro de A Coruña pierde un templo de la tortilla a punto de cumplir 16 años de vida

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