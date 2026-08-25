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A Coruña

Un empresario de A Coruña pone 15.000 euros para salvar las fiestas de su barrio y advierte de lo que se viene con Leticia Sabater

Serán cinco días de celebraciones por todo lo alto, en una zona que había renunciado a pedir subvención

Guillermo Parga
Guillermo Parga
25/08/2026 21:50
Fiestas en Novo Mesoiro FOTO Carlota Blanco (10)
Fiestas de Novo Mesoiro en 2025
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Tener un promotor en el barrio, y que además esté dispuesto a adelantar más de 15.000 euros, es lo que permite a Novo Mesoiro y sus vecinos mantenerse firmes en su postura díscola respecto al modelo de financiación de las fiestas. Por segundo año consecutivo, podría decirse que serán nuevamente los 'outsiders' de la aplaudida fórmula municipal, aunque realmente esa autogestión tiene más que ver con los contactos y el dominio del protocolo por parte de Ramón Viñas 'Mon', responsable de Mon Services.

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El año pasado, Mon igualó lo que hubiera sido el máximo importe contemplado desde las arcas públicas: 20.000 euros. "Perdimos dinero, lo sabe todo el que me conoce, así que hemos rebajado los costes. De todos modos, la programación es bastante completa", reconoce. "Lo que existe es la misma necesidad, porque la asociación no solicitó al Ayuntamiento la ayuda, aunque eso ya es cosa de ellos", añade. No obstante, sí que existe un apoyo logístico por parte del IMCE en lo que se refiere a documentación, permisos, vallas, espacio, aparcamientos y demás cuestiones necesarias para que todo salga como es debido.

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Respecto al programa, el mecenas de las fiestas es consciente del revuelo que ha montado la llegada al barrio de Leticia Sabater. Será este domingo a partir de las 22.00 horas. "Con ella es todo muy fácil, una auténtica profesional. Va a ser todo espectáculo y diversión, y lo importante es venir con el chip de pasarlo bien", advierte. El resto de la programación está todavía a la espera de unos pequeños flecos. Todo comenzará el jueves a las 20.00 horas, con una degustación de mejillones en Mi Barrio, A do Cuñado y la carpa del campo de la fiesta, para posteriormente dar paso a una sesión de DJ.

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El viernes, desde las 22.00 horas, Yeisimusic empezará su espectáculo 'A Bailar', una especie de verbena que tendrá continuidad con la actuación del histórico pinchadiscos de Pachá DJ Javito, quien repetirá también sábado y domingo. A las 13.00 horas del sábado comenzará una churrascada popular, mientras que a las 14.00 horas estará 13B. Ya de noche, los clásico de Yosi y compañía, Los Suaves, los reinterpretarán Mártires del Rock and Roll desde las 23.00 horas.

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La sesión vermú del domingo, con los Clandestinos y toda la legión de seguidoras en el barrio, tendrá continuidad con la fiesta hortera programada a partir de las 16.00 horas. Posiblemente también se prepare una paellada popular, para que el cuerpo aguante hasta la llegada de Leticia Sabater y su show. Seguro que se venderán también muchas salchipapas. Y aún queda para el lunes el Día del Niño

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