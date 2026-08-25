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Demolición mercado de Palavea
A Coruña

Palavea dice adiós a su mercado

En el solar se levantará una biblioteca

Abel Peña
Abel Peña
25/08/2026 14:34

El barrio de Palavea se despide hoy del edificio del mercado. Las máquinas comenzaron a demoler la estructura para despejar el solar sobre el que el Ayuntamiento construirá una biblioteca con una inversión de 1,3 millones de euros. Las obras comenzarán en octubre. 

El edificio tendrá dos plantas y constará de dos salas de biblioteca otra de usos múltiples, un almacén, un social social y otro para realizar actividades y talleres. "A veciñanza vai poder disfrutar dunha instalación moderna, cómoda e con todas as prestacións necesarias", declaró la alcaldesa, Inés Rey. El objetivo es que sea lo más polivalente posible. 

El viejo mercado municipal de Palavea cambiará su uso para ser un centro sociocultural

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Este cambio se trata de una demanda histórica de la asociación de vecinos del barrio y, de hecho, el proyecto ya figuraba en los presupuestos de 2024 y también en los del año pasado. De hecho, debido a la falta de actividad comercial, la asociación de vecinos tenían su local en el pequeño mercado, del que ocupa prácticamente la mitad del espacio, e incluso tienen una biblioteca, así que el cambio de uso no será tan brusco como podría uno imaginarse.

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