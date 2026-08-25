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A Coruña

Nace CAbe (Coruña Arte Aberta), una iniciativa para articular y visibilizar el arte contemporáneo hecho en Galicia

La ciudad será un gran escenario para el arte  del 17 al 20 de septiembre

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
25/08/2026 19:02
Una de las pasadas exposiciones del Centro de Arte de la Fundación María José Jove
Una exposición en el Centro de Arte de la Fundación María José Jove
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Coruña Arte Aberta (CAbe) es un proyecto cultural que busca conectar, reivindicar y dar mayor visibilidad al arte contemporáneo hecho en Galicia a través de un formato de festival o muestra “expandida" que coordinará distintos espacios públicos y privados de la ciudad.

Tomando como referencia modelos de trabajo en red que funcionan en otras ciudades -como los 'Gallery Weekends' de Madrid y Barcelona o la 'Nit de l'Art' en Mallorca-, CAbe propone articular, bajo un mismo paraguas y durante un único fin de semana, del 17 al 20 de septiembre, la oferta de galerías, fundaciones y locales independientes para facilitar tanto a la ciudadanía coruñesa como a profesionales, visitantes y coleccionistas interesados en la escena actual un recorrido conjunto por la creación contemporánea local y gallega.

Los participantes en Estudios Abertos, con INés Rey y Gonzalo Castro en el centro

Estudios Abertos expande su propuesta con una exposición en Palexco

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En esta primera edición, el proyecto contará con la participación de la Fundación Luís Seoane, el Centro de Arte FMJJ (Fundación María José Jove) y tres de las principales galerías de Galicia, como son Nordés, Moret Art y Vilaseco; además del apoyo de más de 20 pequeños espacios creativos alternativos y locales de la ciudad.

La programación sumará más de 25 nuevas exposiciones, intervenciones urbanas, fiestas del arte en espacios alternativos y locales de la ciudad. 

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