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A Coruña

Más días, más descuentos y un Fiat 500: así será el Súper Jueves en Coruña The Style Outlets

El centro comercial ofrecerá descuentos adicionales sobre el precio outlet durante tres días y ampliará su horario hasta las 22:00 horas el jueves 27 de agosto

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
25/08/2026 13:17
Coruña Style Outtlets
El Ideal Gallego
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Coruña The Style Outlets amplía este mes una de sus citas más esperadas: el Súper Jueves. La edición de agosto se extenderá durante tres jornadas, jueves 27, viernes 28 y sábado 29, con descuentos adicionales sobre el precio outlet habitual en una selección de tiendas.

Además, el centro comercial ampliará de forma excepcional su horario el jueves 27 de agosto hasta las 22:00 horas, ofreciendo una hora adicional para realizar las compras con mayor comodidad. El resto de jornadas recuperará su horario habitual ininterrumpido, de 10:00 a 21:00 horas.

Durante estos tres días, los clientes podrán encontrar promociones especiales en marcas como Adolfo Domínguez, Álvaro Moreno, Munich, Home&Cook y otras firmas presentes en el centro.

La propuesta se completará con actividades para disfrutar en familia o con amigos en Estrella Park, que contará con una oferta especial durante toda la celebración del Super Jueves ampliado.

Un Fiat 500 en juego por el 15 aniversario

La celebración coincide además con una de las acciones especiales puestas en marcha por Coruña The Style Outlets con motivo de su 15 aniversario. Se trata del reto “Mano al coche”, mediante el que el centro comercial regalará un Fiat 500 a la persona que consiga superar la prueba final.

Para participar en el proceso de selección, los clientes podrán registrar sus tickets de compra superiores a 50 euros. Cada ticket supone una participación, sin límite en el número de participaciones, por lo que quienes realicen varias compras que cumplan las condiciones podrán presentar tantos tickets como deseen.

Entre todas las participaciones, Coruña The Style Outlets seleccionará a los participantes que pasarán a la fase final del reto. La prueba consistirá en mantener la mano pegada al vehículo y, tal y como explica el centro, la última persona que consiga mantener el contacto será la ganadora del Fiat 500.

Las fechas de participación, el sorteo de los seleccionados, la celebración del reto y todas las condiciones de la promoción se podrán consultar en las bases disponibles en la web de Coruña The Style Outlets.

Deporte inclusivo y cocina en inglés

La programación del Súper Jueves ampliado también tendrá un marcado carácter familiar y deportivo. Coincidiendo con esta edición, el parking del centro comercial acogerá un torneo de baloncesto 3x3, una propuesta que permitirá disfrutar de una jornada deportiva al aire libre.

La cita contará además con una exhibición de material deportivo adaptado para personas con discapacidad, gracias a la colaboración de la Fundación ENKI. Durante la tarde del sábado, los visitantes podrán conocer de primera mano distintas alternativas que permiten disfrutar del ocio y el deporte en igualdad de condiciones.

A esta propuesta se sumará un taller de cocina en inglés para los más pequeños, organizado por Kids&Us Culleredo, completando así una programación pensada para combinar compras, ocio, deporte y actividades familiares durante los tres días de celebración.

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