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A Coruña

El PP denuncia que el 20% de los edificios de A Coruña no tienen ascensor y pide subvenciones

Miguel Lorenzo critica que no se han convocado las ayudas a las comunidades de este año

Abel Peña
Abel Peña
25/08/2026 13:48
Ascensor en una comuinidad coruñasa
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El PP estima que el 20% de los edificios de A Coruña no cuentan con ascensores, porque gran parte del parque inmobiliario se construyó en los años 50, 60 y 70. En muchos ni siquiera existe espacio suficiente para instalarlos, pero en otros, sí es posible. 

Por eso el candidato del PP a la Alcaldía, Miguel Lorenzo, reclama a la alcaldesa, Inés Rey que convoque con urgencia las ayudas para la instalación de ascensores en edificios, que no se convocaron ni 2024 ni en 2025 y “ya estamos casi en septiembre de 2026”. 

También le exhorta a incrementar a dos millones de euros anuales el presupuesto para dichas ayudas e impulsar una ordenanza de ascensores que facilite las gestiones a comunidades de vecinos.

Lorenzo alega que la falta de ascensores y la escasez de ayudas obligan a muchas personas con movilidad reducida a permanecer en sus hogares, como “prisioneros”. A pesar de ello, Rey –critica Lorendo– en 2025 no ejecutó ni un euro de los 1,17 millones presupuestados, según la liquidación oficial, y en 2026 ha presupuestado 1,15 millones que tampoco ha ejecutado.

La alcaldesa, Inés Rey, y el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, en el último pleno

A Coruña tendrá para 2026 un presupuesto de 375 millones de euros

Más información
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