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A Coruña

Cuatro parejas para la historia del Teresa Herrera: quiénes son los pioneros del futbolín

Los ganadores de la primera edición de la historia llegaron de todos los puntos de Galicia y destacan la iniciativa y la excelente organización

Guillermo Parga
Guillermo Parga
25/08/2026 22:33
Depor Campeón, ganador Pro
Venancio Cabaleiro y Cristian Calviño, de Dépor Campeón, se llevaron la máxima categoría
Dani Fishing Galicia
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Aunque buena parte del centenar de parejas participantes tienen más kilómetros y horas de juego que un salón recreativo, lo cierto es que la sensación de quienes participaron en el histórico Teresa Herrera de futbolín es precisamente eso: haber puesto la semilla para una modalidad que tiene todos los visos de crecer. Basta con echar un ojo a la ilusión con la que hablan las cuatro parejas ganadoras, con orígenes e historias dispares y un sentir común: el éxito rotundo de la iniciativa.

Pro

Cristian Calviño y Venancio Cabaleiro, un coruñés de Monte Alto de 29 años y una pareja de Porriño de 47. Ellos se llevaron prácticamente de calle la categoría Pro, la más exigente de las cuatro. "La iniciativa es increíble, una maravilla poder utilizar un trofeo tan icónico este torneo; creo que es una pena que no se hicieran estas cosas antes", explica el herculino, con 12 años de experiencia en torneos de este tipo, los últimos 9 meses con su actual compañero. "Solemos ir a campeonatos grandes, porque en los bares tienen menos nivel y no nos gusta fastidiar a nadie", confiesa la mitad del equipo Dépor Campeón.

Participantes en el primer Teresa Herrera de Futbolín en la ciudad de A Coruña

Las imágenes del I Teresa Herrera de fútbolín en A Coruña

Más información

Por otra parte, sobre los ingresos, de unos 1.000 euros, reconoce: "Tal y como está la vida, va para el alquiler y los gastos de un mes". Y eso que en todo el torneo, recuerda, no estuvieron en ningún momento por detrás o en la cuerda floja.

Master

Brais Galego y Alejandro Cancela, campeones de la categoría Master
Brais Galego y Alejandro Cancela, campeones de la categoría Master
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Brais Galego y Alejandro Cancela, de Abegondo y Oza dos Ríos, empiezan a construir su vitrina juntos. Es el segundo torneo que se llevan, aunque entre los dos ya suman 7 títulos. “Los 400 euros que ganamos dan para seguir pagando torneos”, asevera Brais, el delantero, quien califica de “espectacular” este Teresa Herrera.

Lix&CMA

Lix&CMA, campeones de la categoría Avanzado
Lix&CMA, campeones de la categoría Avanzado
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Cristian y Adrián, de 26 y 17 años respectivamente, se llevaron a la comarca de Bergantiños el triunfo en la categoría Avanzado. Se trata de una pareja mixta, lo que implica que tanto el carballés, Cristian, como el larachés, Adrián, pueden jugar en la portería o la delantera. "Naturalmente somos los dos porteros, pero nos toca pringar", bromean.

El Teresa Herrera fue la primera ocasión en la que compitieron juntos, aunque Adrián ya se había llevado premios en Rábade y en Ourense. "Para ser la primera vez que se organizaba esto, lo cierto es que hay pocos másters de 100 parejas que esté todo tan bien organizado", explica Cristian Martínez, que ya piensa en invertir el premio. "Es para poder ir a otros torneos más lejos, como puede ser en Málaga", apunta la mitad de una pareja nacida "de estar de carallada en un bar y echar unas partidas".

Femenino

Fanni y Patri, campeonas femeninas
Fanni y Patri, campeonas femeninas
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Patricia González, de 35 años y natural de Bueu, y Estefanía Díaz, de 26 y nacida en Paderne, ganaron todas las eliminatorias en categoría femenino. Solamente concedieron una derrota en la fase de grupos. Además, frente a los chicos se quedaron a una victoria de entrar en premios. "Es una iniciativa genial, es el segundo que vamos en A Coruña y es más especial por estar en la zona de Riazor. Es algo especial que haya mucha gente de la ciudad y que la organización fue muy buena", dice Patri, la delantera.

"Llevamos bastante tiempo jugando las dos y yo voy a torneos por toda España", indica la atacante, cuyas ganancias cubrirán "la inscripción y los gastos" para poder seguir moviéndose en el circuito. Eso sí, todos pueden presumir de tener en sus vitrinas una Torre de Hércules que ya quisieran para sí muchos equipos del fútbol profesional.

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