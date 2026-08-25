A Coruña
Cambio de escenario para el concierto de Judeline A Coruña por la previsión meteorológica
La actuación se celebrará este miércoles en la Sala Pelícano
El ciclo Santa Margarita - As Noites do Parque arrancará esta semana en A Coruña con los conciertos de Judeline y Valeria Castro, dos de las citas musicales destacadas de esta nueva propuesta de formato boutique.
Ante la previsión de lluvias y tormentas durante toda la jornada del miércoles, la organización ha decidido trasladar el concierto de Judeline, previsto inicialmente al aire libre, a la Sala Pelícano. El cambio permitirá garantizar la celebración del espectáculo y ofrecer al público unas condiciones óptimas de confort, sonido y seguridad.
Las entradas adquiridas previamente serán totalmente válidas para la nueva ubicación, por lo que los asistentes no tendrán que realizar ningún trámite adicional.