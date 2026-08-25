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A Coruña

Cambio de escenario para el concierto de Judeline A Coruña por la previsión meteorológica

La actuación se celebrará este miércoles en la Sala Pelícano 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
25/08/2026 13:40
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El ciclo Santa Margarita - As Noites do Parque arrancará esta semana en A Coruña con los conciertos de Judeline y Valeria Castro, dos de las citas musicales destacadas de esta nueva propuesta de formato boutique.

Ante la previsión de lluvias y tormentas durante toda la jornada del miércoles, la organización ha decidido trasladar el concierto de Judeline, previsto inicialmente al aire libre, a la Sala Pelícano. El cambio permitirá garantizar la celebración del espectáculo y ofrecer al público unas condiciones óptimas de confort, sonido y seguridad.

Judeline, en una imagen promocional

Judeline | “Las nuevas generaciones saltamos entre estilos y por eso las etiquetas tienen menos sentido”

Más información

Las entradas adquiridas previamente serán totalmente válidas para la nueva ubicación, por lo que los asistentes no tendrán que realizar ningún trámite adicional.

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