Cambio de escenario para el concierto de Judeline A Coruña por la previsión meteorológica

Judeline EC

El ciclo Santa Margarita - As Noites do Parque arrancará esta semana en A Coruña con los conciertos de Judeline y Valeria Castro, dos de las citas musicales destacadas de esta nueva propuesta de formato boutique.

Ante la previsión de lluvias y tormentas durante toda la jornada del miércoles, la organización ha decidido trasladar el concierto de Judeline, previsto inicialmente al aire libre, a la Sala Pelícano. El cambio permitirá garantizar la celebración del espectáculo y ofrecer al público unas condiciones óptimas de confort, sonido y seguridad.

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Las entradas adquiridas previamente serán totalmente válidas para la nueva ubicación, por lo que los asistentes no tendrán que realizar ningún trámite adicional.