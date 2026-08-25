Policía Nacional y 061 en la calle Barcelona CEDIDA

La Policía Nacional disolvió el sábado una batalla campal en la calle Barcelona, en Agra do Orzán, que se saldó con un herido por arma blanca y otro con media oreja arrancada de un mordisco. El suceso tuvo lugar a las siete menos veinte de la madrugada del domingo y sacó de sus camas a los vecinos de la zona, que dieron aviso a la Policía.

Las primeras informaciones apuntan a que en el altercado intervinieron cerca de una decena de jóvenes, todos ellos compatriotas peruanos. Estaban de fiesta, y habían bebido en locales de la ronda de Outeiro. Por alguna razón, cuando llegaron a la calle Barcelona, en su cruce con Andrés Gaos, una pela estalló en el grupo y salieron a relucir palos y cuchillos.

La situación podía haber acabado en tragedia, pero la pronta aparición de los coches patrulla les obligó a dispersarse. Sin embargo, los agentes consiguieron atrapar a dos sospechosos, que estaban muy bebidos, según testigos presenciales.

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Uno de los dos arrestados presentaban lesiones de gravedad: uno de ellos presentaba un profundo corte por arma blanca en un brazo, mientras que al otro le faltaba un pedazo de oreja, arrancado de un mordisco, según explicaba a gritos. Varias manchas de sangre sobre el pavimento daban fe de la violencia del choque. “Se pegaron bien”, comentaba un residente.

Ambos fueron detenidos por un delito de lesiones, atendidos por una ambulancia del 061 y enviados al Chuac antes de acabar en los calabozos de comisaría. Ttodo apunta a que el herido en la oreja necesitará de cirugía estética.