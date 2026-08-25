Germán. nuevo aspecto del cruce de Alfonso Molina con Fernández Latorre EC

Las obras de ampliación y humanización de Alfonso Molina que lleva a cabo el Gobierno central están lejos de acabarse, pero el Ayuntamiento ha finalizado la pequeña obra de acondicionamiento en el cruce con Fernández Latorre, donde está el único paso de peatones de la avenida. Se ha mejorado la zona ajardinada y también se ha elevado el paso de cebra, para aumentar la seguridad de los viandantes. Podría decirse que ayer finalizó la primera obra de humanización de Alfonso Molina.

En realidad, en este cruce se unen la avenida de Fernández Latorre con las calles Ramón de la Sagra y José Cornide, de manera que podría decirse que es la zona más urbana de la AC-11 y la más transitada por peatones. Con el arreglo, no solo se busca mejorar la funcionalidad, sino también hacer más agradable una zona muy transitada por el tráfico rodado.

Entre otras mejoras, se plantaron dos árboles esbeltos y 83 plantas, incluidos unos setos de la especie ‘ilex crenata’. Hasta 65 de estos arbustos se alinean al lado de la avenida formando un muro verde, una barrera vegetal que separa al peatón del tráfico, que a esa altura tiene como velocidad máxima cincuenta kilómetros por hora, dado que es casco urbano.

También se renovaron las canalizaciones y se instaló un nuevo pavimento en las aceras y, por supuesto, bancos situados de espaldas a la avenida. Hay que decir el badén fue lo primero en instalarse y desde entonces, se ha moderado considerablemente la velocidad en ese tramo.

Ampliación

Mientras tanto, las obras de ampliación de Alfonso Molina marchan muy lentamente, con retrasos debido a las numerosas tuberías del subsuelo, que contienen hasta 21 servicios. Esto obliga a cavar muy lentamente.

Una comisión seguirá la evolución de las obras en Alfonso Molina Más información

Las obras comenzaron con los trabajos previos en enero de 2024 y se suponía que debían durar dos años. El nuevo plazo, en cambio, es para dentro de dos años. Es decir, que durará el doble de lo previsto.

Esto provocó que se creara una comisión de seguimiento cuya primera reunión se celebró el 30 del mes pasado. En mayo se licitó la segunda fase de las obras para que la integración paisajística se realice de forma simultánea a las obras de ampliación.

La segunda fase se adjudicará antes de que finalice el año, lo que significaría que todo estaría acabado para el primer trimestre de 2028. “Imos ser esixentes goberne quen goberne en Madrid, a nosa prioridade é A Coruña e os coruñeses”, había asegurado entonces el concejal de Planificación Estratégica, José Manuel Lage