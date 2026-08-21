Roberto González-Monjas | “El concierto en María Pita es parte del ADN de la Sinfónica”

Roberto González-Monjas Carlota Blanco

Este sábado, la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) vuelve a la plaza de María Pita (21.00 horas) para afrontar una de las citas tradicionales de su año musical: el concierto de la Semana Clásica de las Fiestas de María Pita.

“Es más que una tradición, es parte del ADN de la Sinfónica, de su público y de la ciudad”, asegura el director titular de la OSG, Roberto González-Monjas, que añade que el concierto del sábado “es una celebración, uno de los momentos más bonitos de la temporada”.

En esta ocasión, llevan al escenario de María Pita “un homenaje” a la música española y gallega, con un programa que incluye ‘Noches en los jardines de España’, ‘El sombrero de tres picos’ y el interludio de ‘La vida breve’, de Manuel de Falla; la ‘Sinfonía sevillana’, de Turina; y ‘Ruada’, del gallego Fernando Buide, “una obra que escribió para nuestra gira en Inglaterra”, apunta el director, recordando un tour histórico de la orquesta, “todo un éxito”. Y es que el viaje por suelo inglés “fueron siete conciertos en las salas más importantes, un baño de masas, maravilloso, con la gente emocionadísima preguntándonos cuando volvíamos”, apunta González-Monjas, subrayando que el programa de mañana está basado en el de Inglaterra.

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El guiño a la música española y gallega es solo la antesala de un punto común a lo largo de la temporada. “Es una responsabilidad, por nuestra parte, abogar por la música española y por la gallega”, indica González-Monjas, que adelanta que será algo que se “verá mucho” en las próximas temporadas. “Galicia está llena de creadores interesantísimos, de voces muy importantes y nuevas muy especiales y tenemos que rendirle homenaje, la OSG tiene que ser un embajador de esas voces, y por eso iniciamos la temporada con ‘Ruada’ de Fernando Buide”.

Sobre lo especial del concierto en María Pita, el director tiene claro que lo es porque “es para todo el mundo, nos conecta a la orquesta con la ciudad y a la ciudad con la orquesta. El ambiente, las miles de personas, el cariño que se siente, el hecho de que todo el mundo va a disfrutar... es una cosa única”, asegura, al tiempo que añade que es una oportunidad para ese público “que quizá aún no se ha atrevido a venir al Palacio, que vean que lo que hacemos no solo es interesante y bonito, sino que conecta, que nos lleva al mundo de las emociones”. “La plaza de María Pita es la plataforma perfecta para mostrarle a todo el mundo que la OSG está ahí para todo aquel que quiera música clásica”, afirma González-Monjas.

A título personal, a finales del año pasado renovó para seguir ocupando el puesto hasta el año 2029. Preguntado por sus objetivos ahora, asegura que son los mismos. “Creo que lo que estamos persiguiendo es reforzar nuestra identidad, repertorios variados, me gusta la idea de que estamos creando un modo de interpretar muy nuestro, que estamos afianzando la identidad de la Orquesta Sinfónica de Galicia”, concluye.