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A Coruña

Raphael actuará en A Coruña en su único concierto en Galicia

Ep
21/08/2026 12:59
Concierto de Raphael
EFE
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El cantante Raphael actuará el próximo 21 de noviembre en A Coruña en un concierto que será el único que ofrecerá en Galicia, informa la organización.

En una actuación, que comenzará a las 20.30 horas en el Coliseum, presentará su nueva propuesta, 'RAPHAELísimo, "un espectáculo superlativo que captura la esencia de una carrera única en la historia de la música en español", señalan.

El de A Coruña forma parte del ciclo de Concertos Xacobeo, organizado por Cávea Producciones. Es con el patrocinio de la Xunta de Galicia y la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com; taquilla plaza de Ourense y raphaelnet.com, con precios que oscilan entre los 60 y los 90 euros, más gastos de gestión.

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