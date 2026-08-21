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A Coruña

¿Qué hacer hoy, 21 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
21/08/2026 04:30
Una presentación de la Joven Orquesta Sinfónica de Galicia
Archivo El Ideal Gallego
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A las 21.00 horas en la plaza de María Pita, la Semana Clásica deleitará al público con la presentación de la Joven Orquesta Sinfónica de Galicia.

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El álbum de las Fiestas de María Pita

Mercedes Peón emocionó a los coruñeses en el segundo día de 'Noites de María Pita', con un recital con el folclore gallego por banderaVer más imágenes

Cascarillarte estará este viernes en doble tanda. La primera a las 12.00 horas, en la plaza de Pablo Iglesias, con Pajarito: 'A Estrada'. Luego, a las 19.30 horas, en el parque de Santa Margarita (escalinata de la Casa de las Ciencias) con el Mago Paco y 'Ledicias'.

En el auditorio del parque Santa Margarita, el segundo día del festival de música urbana BeatOut, presenta a partir de las 20.00 horas a: Blanco Palamera, Guzmen, Juicy Bae y Pablo Pablo.

Fiestas de María Pita, programa completo día a día

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En los jardines de Méndez Núñez continúan la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00). Mientras que en las Fiestas de Barrio el turno es para la Sagrada Familia.

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