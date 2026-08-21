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A Coruña

Las autoescuelas de A Coruña alertan de la dificultad para contratar nuevos profesores

La alta demanda de alumnos continúa al alza desde el Covid y cada vez hay menos monitores para impartir instrucción

Dani Sánchez
Dani Sánchez
21/08/2026 05:00
17 octubre 2025A Coruña.- José Llano, dueño de la autoescuela Llano
17 octubre 2025A Coruña.- José Llano, dueño de la autoescuela Llano
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La falta de examinadores ya no es un problema para las autoescuelas de A Coruña. Por lo menos no el principal. No obstante, mientras el boom del verano sigue atrayendo alumnos dispuestos a sacarse el carné de conducir, a las academias cada vez les resulta más difícil poder atender toda esa demanda de gente. Según algunos de los centros de instrucción de la ciudad, su gran preocupación es la dificultad para contratar nuevos profesores que ayuden a resolver el embudo creado desde hace varios años.

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Así lo cree José Llano, dueño de Autoescuela Llano, quien confiesa que, aunque el problema se incrementó desde la pandemia, esto se debe a la subida en la natalidad de principios de siglo en España. Cada vez son más los jóvenes que, una vez cumplida la mayoría de edad, quieren aprobar la licencia. “A raíz del Covid, ahí quedó una bolsa de gente parada que no sacó el carné y que luego lo tenía que sacar. Además de eso, la gente se fue dando cuenta en los años posteriores de que les hacía falta para no depender del transporte público por si sucedía en el futuro una cosa similar”, explica. En su caso, en Llano existen cuatro meses de espera para realizar prácticas, en gran medida, por la falta de trabajadores: “Ahora mismo, estamos bajos de gente para trabajar. Eso hace que tengamos listas de espera y que, además, nos veamos limitados para crecer y eso repercute directamente en el cliente final”, incide. En su caso, aunque cuenta con un total de ocho trabajadores, cree que para atender toda la demanda existente le harían falta por lo menos tres más.

Un caso similar le sucede a la Autoescuela de Los Rosales, aunque creen que en el sector “falta un poco de todo”. Según justifican, la falta de examinadores, profesores y personal en la oficina de la Dirección General de Tráfico (DGT) para la gestión de documentación, provocan los más de dos meses de cuello de botella que sufren en la academia de instrucción para la conducción.

Aumento del descontento

En el otro lado de la ecuación, la situación actual en el sector también causa cierto malestar y descontento entre los aspirantes a conductores. Javier Pérez es uno de los jóvenes que sufren la gran lista de espera para realizar prácticas de coche. En su caso, aunque lleva casi un año con el examen teórico aprobado, está esperando desde hace varios meses para hacer prácticas, después de suspender en la única oportunidad que tuvo en el práctico. Pedro Mieres, sin embargo, todavía no ha escogido cuál será la academia en la que se instruya, después de que en varias de las autoescuelas de la ciudad le dijesen que eran varios los meses de embudo.

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“Fui a preguntar a varias y, en alguna de ellas, había más de seis meses de espera para realizar prácticas. No quiero aprobar el teórico y estar medio año sin coger un coche”, incide el joven coruñés. En este sentido, la gran mayoría de los centros de instrucción de la ciudad optaron por dar preferencia a sus matriculados y, en el caso de algunas de ellas, retirar algunos de sus servicios como las prácticas de reciclaje.

Los ojos puestos en portugal ante la falta de examinadores

 Aunque A Coruña puede decir que no es de las ciudades en las que la falta de examinadores es el problema principal a la hora de sacarse el carné, sí sigue siendo un problema que no ayuda demasiado a solucionar el cuello de botella que sufre el sector. “Esto está así desde mucho antes del Covid. Desde los años 80 venimos denunciando la falta de examinadores. No es un déficit coyuntural, es estructural”, concreta Pablo Pérez, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de A Coruña. Según Pérez, una solución podría ser adaptar el modelo al portugués, que cuenta con un método de examen mixto en el que los sectores público y privado se complementan: “Esa es la línea que yo creo que habría que seguir para hacer que esto funcione”, sentencia.

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