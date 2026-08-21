Juan Rodríguez | “Serán las últimas fiestas que se celebren en la pista de la Sagrada Familia”

Juan Rodríguez, presidente de la AAVV de la Sagrada Familia Quintana

Juan Rodríguez (Ginebra, 1974), presidente vecinal de la Sagrada Familia, es uno de esos representantes del movimiento asociativo sin pelos en la lengua. No se casa con nadie, salvo con su barrio, al que lleva casi un lustro intentando sacarle los prejuicios y dándole brillo con eventos como las fiestas que hoy dan comienzo.

Son las cuartas fiestas que organiza, ¿también las que le dejan más satisfecho?

Sí, podemos decir que sí. Las organizamos a nuestra manera, escogimos lo que queríamos, nos dieron facilidades y el ingreso se hizo muy por adelantado. Las bases han sido mucho más simples que en años anteriores. La nota que podemos decir antes es de diez. Incorporamos algunas cosas nuevas, y aún hay que ver cómo salen, además de que el tiempo nos acompañe.

Cuando llegó a la presidencia pensar en fiestas se hacía demasiado...

Cuando llegué, pensar en Manolo y su acordeón ya era la leche. No teníamos nada, y ahora tenemos unas fiestas estupendas. Esta vez ya nos han dado por todos lados: en la oreja nos llovió, en la tortilla el ascenso del Deportivo y ahora llueve...

Y hasta llegaron a quedarse sin verbena, ¡vaya cabreo!

Nos quedamos sin verbena y tuvimos una de esas hecha a retales, que tuvimos que hacer números de aquella manera para sacarla adelante. No lo tuvimos fácil. Me cogí un tremendo cabreo, porque no nos recibían ni nos daban dinero.

¿Cuál es el evento que más ilusión les hace?

Lo que más ilusión me hace es que sean tranquilas: que estando en la Sagrada no se líe ninguna y que nadie haga el idiota, llevamos años intentando acabar con ese estigma...

Compiten con el BeatOut, Santa Cruz y el Guísamo Folk, además de con el partido del Real Madrid...

Es igual, somos como los toreros: adelante con todo y nada nos va a dar miedo. Lo que más daño nos haría es si jugase el Dépor. Siempre coincidimos con esas fiestas y no hay problema.

Esa pista, epicentro de la vida del barrio, también les da unos cuantos quebraderos de cabeza...

Hemos dado muchas vueltas y ahora tendremos unos fondos europeos para reformarla toda, que provocarán que sean las últimas fiestas en ese punto. Hoy en día es un lugar para la práctica del deporte. Según el

Ayuntamiento, se va a derribar todo y el proyecto será mucho más moderno y con más funciones que las de hoy en día.

¿Cuál es la situación de la Sagrada Familia ahora mismo?

No es mala, pero tenemos un problema de seguridad ciudadana, con bastante drogodependencia y con un repunte al respecto. Es de toda la vida, pero hay ese crecimiento. Otro hándicap muy importante es la limpieza, lo que ya le hemos transmitido a Inés Rey. Creemos que tenemos el barrio muy sucio.

Se lo pregunto a todos, y casi todos están de acuerdo, ¿qué tal con el modelo de financiación?

Sí, es perfecto: un 10 e insuperable e inigualable. No se puede estar en contra de esto.

¿Qué diría al resto de barrios?

Que estén con nosotros, porque somos un barrio de los de toda la vida de la ciudad. 