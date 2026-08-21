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A Coruña

Fin de semana de intensa actividad en el puerto de A Coruña: once buques en dos días

La actividad abarcará operaciones de pasaje, así como de embarque y desembarque de mercancías energéticas, siderúrgicas y agroalimentarias

Iván Aguiar
Iván Aguiar
21/08/2026 11:44
El crucero 'Disney Dream', atracado en el puerto de A Coruña
El crucero 'Disney Dream', atracado en el puerto de A Coruña
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El puerto de A Coruña registrará un intenso movimiento comercial y de cruceristas durante este fin de semana. Así lo revela el registro de atraques, en el que figura que once buques han solicitado permiso para atracar en los muelles urbanos y en Langosteira. 

La actividad abarcará operaciones de pasaje, así como de embarque y desembarque de mercancías energéticas, siderúrgicas y agroalimentarias.

Sábado 22 de agosto

-'Mein Schiff 3': el crucero de pasaje amarrará en el muelle de Trasatlánticos entre las 07.00 y las 18.00 horas, consignado por Rubine e Hijos.

Vista general del Puerto Exterior de Langosteira

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-'Vento': atracará en el pantalán petrolero de Repsol a las 08:00 horas para llevar a cabo labores de embarque de 1.585 toneladas de gases energéticos del petróleo, finalizando la operación el día 23. Su consignataria es Rubine e Hijos.

-'Astro Grumium': llegará a las 20:00 horas al muelle Centenario Norte para la descarga de 7.419 toneladas de productos siderúrgicos, consignado por Marítima Consiflet.

-'Svealand': con consignación de Pérez Torres Marítima, amarrará a las 20:00 horas en Centenario Sur para desembarcar 2.415 toneladas de cereales y harina.

-'Cape Tainaron': el petrolero llegará a las 12.30 horas al pantalán petrolero de Repsol en el Puerto Exterior de Langosteira para llevar a cabo labores de desembarque de 92.971 toneladas de petróleo crudo, finalizando la operación el día 24. Su consignataria es MH Bland.

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Más información

-'Aquagrace': atracará en Langosteira a las 16.00 horas en el Muelle A para la descarga de 71.500 toneladas de cereales y su harina. Está consignado por Ceferino Nogueira SA.

-'BBC Balboa': con consignación de Marítima Consiflet, amarrará en la dársena exterior a las 22.00 horas en el Muelle A para la descarga de 210 toneladas de mercancía general.

Domingo 23 de agosto

-'Rabelais': amarrará a las 06:00 horas en la Dársela de Oza para tareas de desembarque de 25 toneladas de productos alimenticios. La empresa consignataria es Marítima Consiflet. 

-'Sten Poseidon': operará en el muelle petrolero de Repsol en Oza desde las 10:00 horas con maniobras de desembarque de 9.250 toneladas productos petrolíferos y químicos.  Está consignado por Pérez Torres Marítima.

-'Gas Xanadú': arribará a las 17:00 horas en el muelle petrolero de Repsol del Puerto Interior para desembarcar 2.000 toneladas de productos refinados del petróleo. La consignataria es Marítima Consiflet. 

-'Wilson Amsterdam': llegará a las 07.30 horas al Muelle A de Langosteira para efectuar el desembarque de 2.000 toneladas de mercancía general. Está consignado por Tejero Marítima.

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