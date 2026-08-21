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A Coruña

La ‘fiebre’ por convertir bajos en viviendas sigue en auge en A Coruña con 16 nuevas licencias

Los cambios de uso de local a vivienda representan el 32% de los últimos expedientes aprobados

Lara Fernández
Lara Fernández
21/08/2026 04:29
Bajo en obras en la calle Pla y Cancela, que se convertirá en vivienda
Bajo en obras en la calle Pla y Cancela, que se convertirá en vivienda
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La escasez y el precio disparado de la vivienda de larga estancia, sumado al ‘apagón’ de muchos comercios tradicionales o locales en desuso desde hace años, ha disparado la ‘fiebre’ por reconvertir bajos en viviendas. Son más de un centenar las licencias de cambio de uso que el Gobierno municipal ha concedido este año. Todo ello teniendo en cuenta que en todo 2025 fueron 166 los permisos otorgados.

Este curso, a las 91 que se habían otorgado hasta el mes de julio, hay que sumarle las 16 nuevas licencias comunicadas entre el 23 de julio y el 13 de agosto. Es más, de los 50 expedientes urbanísticos concedidos, los 16 de cambio de uso representan el 32% de los que fueron a Junta de Gobierno local.

Las solicitudes de cambio de uso aprobadas se corresponden con inmuebles de diferentes barrios, aunque predomina uno: Os Mallos. También habrá nuevas viviendas en antiguos bajos comerciales de A Falperra, O Castrillón, Los Rosales, la avenida de Finisterre, ronda de Nelle, Agra do Orzán y A Palloza, entre otras zonas.

Si bien cambiar el uso de los bajos siempre ha sido posible, no fue hasta 2023 cuando se convirtió en una tarea más ‘sencilla’. La Xunta actualizó ese año el decreto existente desde hacía más de una década con el objetivo de favorecer o facilitar la reconversión de bajos en viviendas, rebajando los estrictos requisitos que había hasta entonces.

En la práctica, esto supuso, entre otras facilidades, que bajos con una altura de 2,5 metros pudiesen transformarse en apartamentos, cuando antes se requería un mínimo de 3,2 metros.

Otro factor que podría estar detrás de esto es la ordenanza de viviendas de uso turístico (VUT). Tras su entrada en vigor, el año pasado, los pisos turísticos solo están permitidos en bajos, primeras plantas o edificios destinados de forma exclusiva a esta actividad. Además, no pueden estar situados en una planta superior a una vivienda de uso residencial. Todo ello de acuerdo con los usos turísticos admisibles en el PXOM.

El vicepresidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, Rafael Serrano, reconoció hace unas semanas que “hay interés” por parte de propietarios de viviendas turísticas “en adquirir bajos para reconvertirlos en usos turísticos”. Y es que, “una vez tienes la vivienda, si se quiere reconvertir en VUT, es sencillo”, concluye.

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