Adjudicada la construcción del nuevo ascensor de Os Castros

Escaleras en la calle Merced donde se instalará un ascensor Patricia G. Fraga

Doce escalones comprenden el desnivel existente entre la calle de la Merced y la travesía Montiño, un tramo ubicado entre los barrios de O Castrillón y Os Castros que a principios del próximo año contará con un ascensor.

El Ayuntamiento adjudicó esta semana el proyecto de mejora de accesibilidad en la vía, cuya empresa encargada de los trabajos será Citanias Obras y Servicios. El presupuesto será de más de 326.000 euros y el plazo de ejecución de las obras será de ocho meses contados a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo.

Actualmente, la conexión entre la travesía Montiño y la calle de la Merced se produce mediante unas escaleras que salvan un desnivel de aproximadamente 3 metros. Dichas escaleras están formadas por dos tramos de 6 y 6 escalones, en forma de ‘L’, con un rellano de descanso. El objetivo de las actuaciones contempladas consiste en la adaptación a itinerario accesible de la travesía Montiño.

Esto incluye la intervención en la intersección a distinto nivel con la calle de la Merced, planteando la ejecución de un ascensor que salve la diferencia de cota entre calles, y la renovación de la propia travesía Montiño, realizando una reconfiguración de la sección de la calle, adaptando las aceras y planteando una sección a nivel único. Por otro lado, se requiere actuar sobre la travesía Montiño para la renovación del saneamiento, canalizando las acometidas y bajantes de las edificaciones.

El ascensor vertical estará instalado en la zona ajardinada existente, proponiendo una demolición parcial que permita ganar espacio para colocar la estructura. Además, se proyecta un cerramiento para el ascensor, formado por perfiles de acero y paneles de metacrilato, que reducirá su coste de mantenimiento al protegerlo del clima en exterior.

Se trata, anunció hace meses el portavoz municipal José Manuel Lage, de una actuación que “non é menor”, ya que “o Goberno local traballa a reo e se están dando pasos firmes para garanter a accesibilidade universal nos barrios”. La actual escalera, aunque no sea es larga ni empinada, no permite el acceso a transeúntes con carritos de bebé o con problemas de movilidad, como ocurre con las personas mayores.

Pero, además, se va a aprovechar para transformar la travesía en una plataforma única, eliminando las aceras de esta pequeña vía que acaba en callejón sin salida.

El barrio con más elevadores de A Coruña El de Motiño será el cuarto ascensor del barrio. Los de Pintor Villar Chao y Juan Montes se inauguraron hace casi un año, y en 2021 se había estrenado otro ascensor, el de la rotonda de Os Castros. Todos están orientados a salvar el gran desnivel que separa Os Castros de O Castrillón, donde la pendiente es más brusca, con la calle de la Merced como meridiano. No hay que olvidar que el barrio se encuentra a más de sesenta metros sobre el nivel del mar, por lo que la necesidad de contar con elevadores es mayor que en otros distritos. Por ahora, los vecinos tendrán que esperar hasta el próximo año para tener un nuevo ascensor, que ya ilusiona a los vecinos.