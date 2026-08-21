Abierta la pasarela peatonal entre estaciones de Alfonso Molina
La pasarela peatonal que conecta las estaciones de autobuses y tren de Alfonso Molina, en A Coruña, ya está abierta al completo desde este viernes. La reapertura pone fin a la reforma integral de la infraestructura, que comenzó el pasado mes de febrero.
Desde las 09:00 horas, los peatones pueden volver a utilizar todos los accesos de la pasarela, incluidas las dos rampas que permanecían cerradas durante las últimas semanas.
La reforma ha incluido actuaciones de saneamiento y pulido para hacer frente al desgaste provocado por el uso diario y la exposición de la estructura a las condiciones meteorológicas.
Con la apertura total, solo quedan pendientes algunos trabajos de acondicionamiento del entorno y de jardinería, previstos para las próximas semanas.