Abierta la pasarela peatonal entre estaciones de Alfonso Molina

La pasarela peatonal que conecta las estaciones de autobuses y tren de Alfonso Molina, en A Coruña, ya está abierta al completo desde este viernes. La reapertura pone fin a la reforma integral de la infraestructura, que comenzó el pasado mes de febrero.

Desde las 09:00 horas, los peatones pueden volver a utilizar todos los accesos de la pasarela, incluidas las dos rampas que permanecían cerradas durante las últimas semanas.

La pasarela entre estaciones de Alfonso Molina reabre este viernes en su totalidad Más información

La reforma ha incluido actuaciones de saneamiento y pulido para hacer frente al desgaste provocado por el uso diario y la exposición de la estructura a las condiciones meteorológicas.

Con la apertura total, solo quedan pendientes algunos trabajos de acondicionamiento del entorno y de jardinería, previstos para las próximas semanas.