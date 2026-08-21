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Apertura pasarela estaciones
A Coruña

Abierta la pasarela peatonal entre estaciones de Alfonso Molina

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
21/08/2026 10:01

La pasarela peatonal que conecta las estaciones de autobuses y tren de Alfonso Molina, en A Coruña, ya está abierta al completo desde este viernes. La reapertura pone fin a la reforma integral de la infraestructura, que comenzó el pasado mes de febrero.

Desde las 09:00 horas, los peatones pueden volver a utilizar todos los accesos de la pasarela, incluidas las dos rampas que permanecían cerradas durante las últimas semanas.

Pasarela entre la estación de autobuses y la de tren

La pasarela entre estaciones de Alfonso Molina reabre este viernes en su totalidad

Más información

La reforma ha incluido actuaciones de saneamiento y pulido para hacer frente al desgaste provocado por el uso diario y la exposición de la estructura a las condiciones meteorológicas.

Con la apertura total, solo quedan pendientes algunos trabajos de acondicionamiento del entorno y de jardinería, previstos para las próximas semanas.

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