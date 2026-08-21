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A Coruña

Hace 25 años | Los socorristas llevan un muñeco de 70 kilos de Santa Cristina a Riazor

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
21/08/2026 04:00
ANDY/ PROTECCIÃ®N CIVIL
Un total de cuarenta socorristas participaron en la primera travesía por relevos que se realiza en A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
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Hace 25 años los socorristas mostraban su nivel al conseguir cruzar de Santa Cristina a Riazor cargando un muñeco de 70 kilos. En 1976, hace 50 años, la espantada del Dynamo de Kiev dejaba cojo el trofeo Conde de Fenosa, mientras que hace 75, en 1951, el ministro de Líbano en España llegaba a la ciudad en una visita de incógnito. Hace 100 años se reanudaban las pruebas de telefonía sin hilos desde la Torre de Hércules a un vapor de la flota pesquera.

Portada de El Ideal Gallego del 21 de agosto de 2001
Portada de El Ideal Gallego del 21 de agosto de 2001
Archivo El Ideal Gallego

Los socorristas llevan un muñeco de 70 kilos de Santa Cristina a Riazor

Los socorristas remolcaron un muñeco de 70 kilos desde Santa Cristina hasta Riazor. Se organizaron en grupos de ocho y nueve personas para hacer relevos cada hora y recorrer los diez kilómetros. Si el año pasado realizaron en tres horas y media el recorrido a nado, pensaban que les llevaría unas diez horas al cargar con un peso. Pero tardaron la mitad de tiempo. La travesía demostró el nivel de los voluntarios de la agrupación, como reseñó el responsable de Protección Civil, Carlos García Touriñán.

Por otra parte, las averías continuas en las tarjetas del bonobús han obligado a cambiar las máquinas de los 95 autobuses que recorren la ciudad. En octubre funcionarán los nuevos dispositivos, un cambio que los usuarios del dinero de plástico no notarán en sus bolsillos.

Portada de El Ideal Gallego del 21 de agosto de 1976
Portada de El Ideal Gallego del 21 de agosto de 1976
Archivo El Ideal Gallego

La espantada del Dynamo de Kiev deja cojo al trofeo Conde de Fenosa

Dynamo de Kiev, ruso, no vendrá al VII Trofeo “Conde de Fenosa”, en el que había de enfrentarse el próximo viernes al Celta de Vigo. La Federación de fútbol de Rusia no permite la salida de este equipo del país por temor a que los resultados adversos se sucedan. El torneo seguirá siendo cuadrangular se busca a otro gran equipo, mientras el Celta y el celtismo se preparan para acudir a Riazor. 

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Entrevista El Ideal Gallego a don Enrique Salgado Torres, director general de Gestión y Financiación de la Seguridad Social. Asegura que están “en estudio las 200 camas de la vieja residencia Juan Canalejo” y que “también está siendo considerada la adquisición del Sanatorio de Oza como residencia maternal”.

Portada de El Ideal Gallego del 21 de agosto de 1951
Portada de El Ideal Gallego del 21 de agosto de 1951
Archivo El Ideal Gallego

El ministro del Líbano en España llega a la ciudad en visita de incógnito

Llegó a La Coruña el ministro del Líbano en España, Assad Salamé, en viaje de riguroso incógnito y con ánimo de conocer nuestra región. Escribió un sentido autógrafo en el Libro de Oro, exaltando a La Coruña “ciudad española, libanesa y fenicia”. 

Además, un desgraciado accidente se registró en La Coruña, del cual resultó víctima un obrero de 48 años. Cuando reanudaba su tarea el personal que trabaja en la obra sita en plaza de España que allí realiza el Servicio Militar de Construcciones, el obrero citado procedió a desmontar el encofrado de la octava planta del edificio. Al parecer cuando pinzaba una tabla, falló el punto de apoyo, lo que le hizo perder la estabilidad, saliendo proyectado desde un octavo.

Portada de El Ideal Gallego del 21 de agosto de 1926
Portada de El Ideal Gallego del 21 de agosto de 1926
Archivo El Ideal Gallego

Nuevas pruebas de telefonía sin hilos entre la Torre de Hércules y un barco

Hoy se reanudarán las pruebas de la telefonía sin hilos entre la estación situada en la plataforma de la Torre de Hércules y la instalada a bordo de uno de los vapores de la flota pesquera. Ayer se interrumpía la comunicación por no haber saludo del puerto hasta hora muy avanzada el vapor donde está instalado el aparato radiotelefónico. Como se sabe, este importante servicio lo organizaron los armadores de vapores de pesca.

Además, ocho personas han fallecido en el naufragio de la lancha ‘Etelvina’. Las familias de las víctimas, que quedan en la miseria, fueron recogidas por los vecinos de Pasajes, quienes el domingo harán una cuestación por las calles de La Coruña con objeto de allegar fondos para socorrerlos. Ricardo Pita, uno de los tripulantes, había regresado de África hace dos meses. Fue legionario y estuvo herido ocho veces.

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