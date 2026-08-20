Xacarandaina llevará la musica y el baile tradicional a Brasil 

Actuación de Xacarandaina Cedida

El Grupo de Música y Baile Tradicional Xacarandaina cruzará este verano por primera vez el Atlántico para llevar a Brasil una muestra del patrimonio cultural gallego. La formación coruñesa desplazará a 29 integrantes entre el 27 de agosto y el 11 de septiembre para participar en los festivales internacionales de Imigrante y Nova Prata, en Rio Grande do Sul, y competir en el Campeonato Mundial FIDAF Brasil 2026.

La gira cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña, la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia y supone uno de los grandes hitos de los 48 años de historia de Xacarandaina. La participación en el certamen brasileño se produce, además, por invitación de la propia organización, que descubrió al grupo gallego hace tres años en el Festival Internacional de Zamora.

Actuación de Xacarandaina Cedida

La principal cita será el Campeonato Mundial FIDAF Brasil 2026, integrado en la 22.ª edición del Festival Internacional de Folclore de Nova Prata, que se celebrará del 2 al 6 de septiembre. La competición reunirá a formaciones de diferentes países y obligará a Xacarandaina a condensar en actuaciones de ocho minutos diferentes expresiones de la música y el baile tradicional gallego.

Para afrontar este reto, el grupo ha preparado varios repertorios con piezas procedentes de distintos puntos de Galicia, entre ellas O Couto, en Zas; Liñares, en Avión; Santa Comba; Vilar, en Padrenda; Lavadores, en Vigo; Anxeriz o As Nogais. Mazurcas, jotas, muiñeiras, maneos y danzas ceremoniales compartirán protagonismo con una amplia representación de la indumentaria tradicional gallega.

El jurado del campeonato valorará aspectos como la técnica, la interpretación artística, la música, el vestuario, la identidad coreográfica y la impresión general. La gran final está prevista para el 6 de septiembre.

Actuación de Xacarandaina Cedida

Fundada en A Coruña en 1978, Xacarandaina convirtió desde sus inicios la investigación del folclore gallego en uno de los ejes fundamentales de su actividad. Durante décadas, sus integrantes han recorrido aldeas y localidades de toda Galicia para documentar y recuperar músicas, bailes, danzas, canciones, instrumentos, indumentarias y costumbres.

Este trabajo ha permitido recuperar más de 500 bailes tradicionales y ha contribuido a la conservación y transmisión del patrimonio cultural inmaterial gallego. La investigación se ha combinado con una intensa actividad escénica, con participación en más de 150 festivales nacionales e internacionales.

La formación coruñesa ya ha llevado su propuesta artística a países como Francia, Portugal, Italia, Hungría, Rumanía, Escocia, Bélgica, Eslovaquia, Ucrania y Polonia. También cuenta con experiencia competitiva internacional y con premios obtenidos en Francia y Hungría.

Actuación de Xacarandaina Cedida

Al frente de la expedición estará Quique Peón, director de Xacarandaina desde 1982 y una de las figuras destacadas de la investigación y transmisión de la música y el baile tradicional gallego. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado un amplio trabajo de campo, recuperando y restaurando cientos de bailes, danzas, músicas, trajes, instrumentos y costumbres.

Antes de llegar a Nova Prata, Xacarandaina participará en el II Festival Internacional de Folclore de Imigrante, donde compartirá programación con agrupaciones procedentes de diferentes países.

En Nova Prata, la actividad del grupo irá más allá de las actuaciones del campeonato. El programa incluye espectáculos en las calles, encuentros con escolares, actividades socioeducativas, recepciones institucionales y participación en medios de comunicación locales.

Actuación de Xacarandaina Cedida

El Festival Internacional de Folclore de Nova Prata, creado en 1998, forma parte de la Federación de Festivales Internacionales de Danza (FIDAF) y ha reunido a lo largo de su historia a más de 4.000 artistas nacionales e internacionales. En 2017 fue incorporado al Calendario Oficial de Eventos del Estado de Rio Grande do Sul y entre 2019 y 2022 recibió durante cuatro años consecutivos el reconocimiento como mejor festival del mundo de la FIDAF.

La expedición saldrá de A Coruña en la madrugada del 27 de agosto en dirección a Lisboa, desde donde volará hasta Porto Alegre. Tras las actividades y competiciones previstas en Brasil, el regreso a Galicia está programado para el 11 de septiembre.

Serán más de dos semanas de viaje y miles de kilómetros para completar una experiencia inédita en la historia de Xacarandaina. Casi medio siglo después de su fundación, los bailes y músicas que la agrupación lleva décadas recuperando por toda Galicia cruzarán por primera vez el Atlántico para mostrar al público brasileño la diversidad y la riqueza de la cultura tradicional gallega.