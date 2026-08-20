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A Coruña

VOX denuncia pintadas vandálicas en su sede de A Coruña

Redacción El Ideal Gallego
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20/08/2026 21:13
Ataque a la sede de VOX en A Coruña
La sede fue atacada con pintura
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La sede de VOX en A Coruña ha denunciado un acto de vandalismo contra su sede, que ha recibido manchas de pintura sobre la fachada, el garaje, un vehículo aparcado junto al portal y el letrero exterior de un negocio del mismo edificio.

El presidente provincial del partido en A Coruña, Manuel Fuentes, ha asegurado que los hechos son “una muestra más del clima de señalamiento y violencia que la extrema izquierda está promoviendo de forma sistemática”. 

Tras comprobar el alcance del ataque, el dirigente ha condenado con rotundidad lo ocurrido y ha afirmado: “Por mucho que nos ataquen, no nos van a silenciar”.

Fuentes señaló también que estos ataques no solo van dirigidos contra el partido, sino que constituyen una ofensa directa a los coruñeses que apoyan a VOX.

El partido, que ya ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional, asegura que no es la primera vez que sufren este tipo de agresiones ya que, hace apenas unas semanas, se produjeron hechos similares.

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