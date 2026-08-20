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A Coruña

Una de las Pombo se deja ver por A Coruña

La influencer recorrió las calles de la ciudad y visitó Betanzos

Belén Cebey
Belén Cebey
20/08/2026 11:39
Blanca Pombo
Blanca Pombo pasea con su pareja por las calles de A Coruña
Instagram
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La influencer Blanca Pombo, prima de las hermanas María, Marta y Lucía Pombo, se ha dejado ver por algunos rincones de A Coruña, dejando constancia de su visita a través de sus redes sociales. 

Pombo compartió en sus stories varias imágenes de Betanzos, una de las localidades históricas de la provincia, y también mostró parte de su paseo por A Coruña. Entre las instantáneas publicadas se pudieron ver los momentos de su recorrido por la céntrica calle San Andrés.

Blanca Pombo 3
Blanca Pombo 
Instagram

La presencia de la influencer no pasó desapercibida entre sus seguidores, que pudieron seguir a través de Instagram algunos de los lugares que visitó en la ciudad. 

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