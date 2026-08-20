Una de las Pombo se deja ver por A Coruña

Blanca Pombo pasea con su pareja por las calles de A Coruña Instagram

La influencer Blanca Pombo, prima de las hermanas María, Marta y Lucía Pombo, se ha dejado ver por algunos rincones de A Coruña, dejando constancia de su visita a través de sus redes sociales.

Pombo compartió en sus stories varias imágenes de Betanzos, una de las localidades históricas de la provincia, y también mostró parte de su paseo por A Coruña. Entre las instantáneas publicadas se pudieron ver los momentos de su recorrido por la céntrica calle San Andrés.

Blanca Pombo Instagram

La presencia de la influencer no pasó desapercibida entre sus seguidores, que pudieron seguir a través de Instagram algunos de los lugares que visitó en la ciudad.