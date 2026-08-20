¿Por qué no tiene espada la estatua de sir John Moore?

Vista superior de la estatua de sir John Moore, en George Park (Glasgow) Gordon Baird / Art UK

Sir John Moore es uno de esos personajes que, pese a haber vivido hace más de dos siglos, todavía nos regala historias curiosas o, cuanto menos llamativas. En A Coruña cuenta con tres monumentos en su honor y uno de ellos, el mausoleo del jardín de San Carlos, todavía guarda mitos a su alrededor, ya que aún hay quien cree que es suelo inglés como lo es el cementerio inglés de San Amaro.

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Pero una de las historias curiosas en torno a un tributo a John Moore se encuentra en su ciudad natal, Glasgow (Escocia). En 1819, el pueblo glasgowense levantó una estatua en su honor, que se encuentra en George Square. ‘To commemorate the military services of lieutenant general sir John Moore, native of Glasgow, his fellows citizens have erected this monument’ (‘Para conmemorar los servicios militares del teniente general sir John Moore, nativo de Glasgow, sus conciudadanos han levantado este monumento’), reza el enorme pedestal sobre el que se erige la estatua en su honor creada por el escultor británico John Flaxman en el primer tercio del siglo XIX.

Pese a sus más de 200 años de antigüedad, la estatua vuelve a estar en boca de los vecinos de Glasgow por la reforma que se está llevando a cabo en George Square. Aprovechando la obra, se decidió que los monumentos también pasen por el taller para una mano de chapa y pintura y eliminar, sobre todo, las deposiciones de pájaros que blanqueaban de más la cabellera de Moore y compañía. Allí no está solo el militar, sino que existen también homenajes a Lord Clyde, James Watt, Thomas Graham, la reina Victoria, el príncipe Alberto o Robert Burns, entre otros.

Pero el paso por el taller de sir John Moore ha levantado un curioso debate. Y es que, a golpe de 2026, Moore tiene las manos vacías, como le lleva ocurriendo durante los últimos 45 años, aproximadamente. Cuando Flaxman creó el monumento, en el siglo XIX, el militar de las islas portaba orgulloso una espada en su mano izquierda. Sostenía el arma cogida ligeramente por la empuñadura con el filo clavado en el suelo.

Pero, en torno a la década de los 80 del pasado siglo, la espada desapareció. No sé sabe muy bien cómo; hay quien vincula la desaparición con una noche pasada por cerveza, pero los medios de las islas simplemente hablan de que un día ya no estaba en su mano. Así ha permanecido hasta ahora.

La estatua de sir John Moore, en George Park (Glasgow) Gordon Baird / Art UK

Con las obras de reforma se ha reconstruido la espada, pero, una vez se ha planteado devolvérsela a su mano, las autoridades municipales de Glasgow han decidido que mejor será que sir John Moore permanezca desarmado y que la recreación entre a formar parte de la colección de algún museo.

Uno de los principales motivos que aduce el municipio escocés para que su mano siga vacía es que las últimas generaciones de glasgowenses han conocido así el monumento: “Creemos que lo más adecuado es que la estatua se mantenga tal y como la conoce la gran mayoría de los habitantes”.

Aseguran que devolverle la espada no es un acto “neutral” y aseguran que el arma puede estar cargada de un simbolismo que no desean transmitir, sin concretar realmente a que contexto se refieren, si al estrictamente militar o a hechos como el intento de reimponer la esclavitud en la caribeña isla de Santa Lucía, después de perder Francia el control de este enclave y haber sido abolido el esclavismo en 1794.