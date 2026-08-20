Morriña Festival encuentra pellets y microplásticos en siete playas de A Coruña

Participantes en la limpieza de playas Cedida

Los pellets de plástico continúan apareciendo en las playas gallegas años después de que el vertido del Toconao pusiera este tipo de contaminación en el centro de la atención pública. Durante las jornadas de ciencia ciudadana desarrolladas en el marco del Morriña Festival, los participantes localizaron pellets, microplásticos y otros residuos en distintas playas de A Coruña.

Estos pequeños gránulos, empleados como materia prima para fabricar productos plásticos, llegaron masivamente al litoral gallego tras el vertido del Toconao en 2023. Su reducido tamaño hace que puedan permanecer en el medio durante largos periodos y pasar fácilmente desapercibidos. Además, distintas investigaciones han señalado que los pellets pueden contener aditivos químicos, acumular contaminantes y ser ingeridos por la fauna marina, con potenciales efectos sobre los ecosistemas.

El hallazgo durante el festival vuelve a poner de manifiesto que los residuos visibles en las playas son solo una parte de un problema mucho mayor. La presencia y evolución de los microplásticos continúa planteando importantes interrogantes científicos debido a la limitada información disponible sobre su distribución, comportamiento e impacto en los ecosistemas marinos.

Siete playas de A Coruña, convertidas en espacios de investigación

Con el objetivo de generar conocimiento sobre la contaminación plástica marina, Universal Plastic, junto a Morriña Festival y Bring The Noise, impulsó una campaña de ciencia ciudadana aprovechando la capacidad de convocatoria del festival.

Durante la iniciativa, los participantes recorrieron siete playas de A Coruña y registraron sus observaciones a través de la aplicación de Universal Plastic. Pellets, microplásticos y otros residuos quedaron así documentados mediante fotografías y datos asociados a su localización.

Limpieza y uso de la aplicación Cedida

La participación ciudadana permite ampliar considerablemente la capacidad de observación sobre el terreno. Encontrar pellets años después del vertido demuestra, además, la importancia de disponer de herramientas que permitan detectar patrones y cambios que podrían pasar inadvertidos en campañas puntuales de muestreo.

Cada observación puede ayudar a conocer qué playas continúan registrando presencia de estos residuos, cómo se redistribuyen después de episodios meteorológicos, qué zonas concentran una mayor acumulación y cómo evoluciona la contaminación con el paso del tiempo.

De un residuo encontrado en la playa a un dato para la ciencia

La aplicación de Universal Plastic guía a los participantes mediante un protocolo sencillo y estandarizado para documentar los residuos encontrados. La geolocalización y el registro fotográfico permiten convertir cada observación en un dato estructurado que puede incorporarse al seguimiento de la contaminación plástica marina.

Así, registrar un pellet va mucho más allá de fotografiar un residuo. Cada dato contribuye a construir una imagen más completa de la situación de las costas y complementa el trabajo desarrollado por investigadores y administraciones.

Residuos recogidos Cedida

La información recopilada se incorpora al espacio de datos ONDAs, ampliando la base de conocimiento disponible para comprender un problema ambiental complejo.

La experiencia demuestra también el potencial de la colaboración entre festivales, organizaciones, administraciones y ciudadanía. Un evento con miles de asistentes puede convertirse así en una oportunidad para generar información ambiental que mantiene su utilidad más allá de la celebración del propio festival.

La campaña continúa después del festival

Uno de los resultados más significativos de la iniciativa apareció al finalizar las jornadas. Muchos participantes descubrieron que la aplicación podía utilizarse durante todo el año y manifestaron su intención de continuar registrando residuos durante sus habituales paseos por la playa.

Asistentes al Morriña Fest Cedida

De este modo, una actividad puntual puede convertirse en un hábito de participación ambiental. La campaña no termina cuando acaba el festival: continúa cada vez que una persona vuelve a la costa y decide registrar un nuevo hallazgo.

Los festivales duran unos días, pero los pellets y microplásticos pueden permanecer durante años en el medio marino. Conocer dónde aparecen, cómo se desplazan y qué patrones siguen resulta fundamental para comprender mejor el estado de las costas y mejorar las estrategias de protección y regeneración de los ecosistemas.