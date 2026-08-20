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A Coruña

La pasarela entre estaciones de Alfonso Molina reabre este viernes en su totalidad

El Ayuntamiento pone fin a la reforma integral de la infraestructura, que reforzó la seguridad peatonal

Lara Fernández
Lara Fernández
20/08/2026 12:36
Pasarela entre la estación de autobuses y la de tren
Pasarela entre la estación de autobuses y la de tren
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La pasarela entre estaciones de Alfonso Molina, en A Coruña, reabrirá este viernes en su totalidad, según informó este jueves el Ayuntamiento. Lo hará tras concluir su reforma integral, que comenzó el pasado mes de febrero. Será a las 09.00 horas cuando los viandantes puedan recorrer toda la infraestructura, que hasta ahora tenía dos rampas cerradas.

Con esta reapertura se completan los trabajos de recuperación de la pasarela, clave para la movilidad peatonal entre los barrios de Cuatro Caminos y Os Mallos. La pasarela original reabrió parcialmente a comienzos de junio, cuando se habilitó el ramal que baja en dirección a la parada de autobús 344, al pie de la avenida. 

Desde entonces, los trabajos continuaron en otros dos accesos con el objetivo de completar la actuación y recuperar plenamente la funcionalidad de la estructura. El concejal de Infraestructuras, Jesús Celemín, destacó la importancia de culminar la renovación de una infraestructura por la que pasan miles de personas a diario y que permite salvar la avenida de Alfonso Molina a pie, entre las dos estaciones.

La pasarela necesitaba actuaciones en materia de saneamiento y pulido, dada la exposición permanente de la estructura a las inclemencias meteorológicas y también por el desgaste de su uso diario.

La renovación de esta infraestructura supuso una inversión de casi un millón de euros y permitió reforzar la seguridad peatonal. Tras la reapertura de este viernes, solo quedarán por concluir los últimos trabajos de acondicionamiento en el entorno y las actuaciones de jardinería previstas, que se ejecutarán en las próximas semanas.

Los Bomberos de A Coruña revisan la pasarela entre estaciones por desprendimiento de hormigón a la carretera

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