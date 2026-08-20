Muriel Costa, José Villaverde y Marta Camino, los tres premiados del concurso de O Castrillón Quintana

En tiempos de Revolución Francesa se popularizó la frase “no podemos hacer una tortilla sin romper los huevos”. Aquella cita, atribuida a François de Charette, se utilizó para justificar decisiones difíciles en determinados contextos políticos y sociales apelando a que cualquier objetivo importante requiere sacrificios o riesgos. Y es que, aunque se cree que la conocida como tortilla española se remonta al siglo XIX, hace más de 5.000 años ya se mezclaba huevo con otros ingredientes para crear el manjar por el que hoy más de uno pierde el norte.

O Castrillón convoca a su XVII Concurso de Tortilla Española Más información

En A Coruña, varios son los barrios de la ciudad que cada año rinden homenaje a este plato con un concurso en el que diferentes preparaciones compiten por ver cuál es la mejor de todas. El de O Castrillón, el más multitudinario, celebró ayer su decimoséptima edición y, un año más, triunfó la creación sincebollista, de proximidad, poco hecha y preparada por un vecino de Os Mallos. El honor recayó sobre José Villaverde Ríos, quien se presentaba por segunda vez al certamen de O Castrillón, después de que el año pasado, en su debut, se quedase a las puertas del oro. “Esta vez, no escatimé en huevos”, bromeó Villaverde tras recibir el primer premio.

La deliberación

A las 18.30 horas se cerró el proceso de inscripción con más de 45 participantes, aunque bajo la sorpresa de los cientos de asistentes y de la propia organización vecinal, tan solo se presentaron 28 tortillas, la mitad que en los últimos años. Sin embargo, eso no significaba que fuera más fácil elegir qué tres iban a resultar galardonadas. Para hacerse con algunos de los premios que ofrecía la Asociación de Veciños Castrillón-Urbanización Soto antes tenían que convencer al exquisito paladar de Alberto Méndez (Asador Coruña), Álvaro Gantes (Árbore da Veira), Ana de la Calzada (chef formada en el restaurante de los hermanos Roca), Carlos Gayoso (El de Alberto), Chisco Jiménez (Culuca), Gorka Rodríguez (Pulpeira de Melide), Juan Crujeiras (Bido), Maite Fernández (monitora de nutrición y cocina) y Xurxo Rivas (O Secreto). Tras alguna mala experiencia con algún “huevo más crudo de lo normal” y muchas catas, uno de los miembro del jurado alzó la bandera blanca: “La suerte está echada”.

Ramiro Otero | “Para tomar una cervecita, primero la tortilla y después el rock” Más información

Una vez seleccionadas las diez finalistas, el jurado no tardó mucho en decidir qué tres merecían ser premiadas. Finalmente, Marta Camino García se llevó el tercer premio (viradeira de Buño y vale de compra en Gadis de 50 euros); Muriel Costa Blanco (viradeira de Buño y vale de compra en Gadis de 100 euros), el segundo, y José Villaverde Ríos (viradeira de Buño y vale de compra en Gadis de 150 euros), que se resarcía de la medalla de plata del año pasado y, a falta de coronarse en su propio barrio, demostró en la plaza Pablo Iglesias que para hacer la mejor tortilla basta con buena mano y mucho amor: “Mi hija fue la culpable de que yo ganase. Ahora sé que la que yo preparo le gusta a más gente”, reconoció.