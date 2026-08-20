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A Coruña

La licitación de nuevas rutas internacionales en Alvedro será en otoño

El concejal de Turismo de A Coruña apuesta por un proyecto "serio, estable y de futuro" 

Lara Fernández
Lara Fernández
20/08/2026 16:22
Un grupo de pasajeros accede a la terminal del aeropuerto
Un grupo de pasajeros accede a la terminal del aeropuerto
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El concejal de Turismo, Gonzalo Castro, defendió este jueves el proyecto “serio” y “estable” que sigue el Gobierno municipal en Alvedro. Con una hoja de ruta clara que ya tiene en marcha dotar al aeropuerto de nuevas rutas nacionales –Málaga, Bilbao, Valencia, Sevilla y Alicante salieron a licitación a principios de mes–, el edil anunció que la segunda fase, centrada en añadir conexiones internacionales a la terminal coruñesa, se ejecutará este otoño.

“Estamos trabajando en la definición de un proyecto a medio-largo plazo que dote de estabilidad y conectividad aérea a nuestro aeropuerto. Estamos trabajando en la licitación de la primera fase, con conectividad interior, a nivel estatal. Abordaremos la segunda base, ya internacional, el próximo otoño”, señaló.

Preguntado por las declaraciones del responsable de Fly2Galicia, Gueorgui Popov, quien aseguró no descartar operar en Alvedro, Gonzalo Castro sostuvo que desconoce “el proyecto que tienen” en esta empresa, por lo que, pese a “estar abiertos a escuchar a todos”, A Coruña apuesta “por un proyecto serio, estable y de futuro que aporte a alvedro de la conectividad que necesita”, concluyó el concejal de Turismo.

Terminal del aeropuerto de Alvedro

El responsable de Fly2Galicia no descarta operar en Alvedro

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