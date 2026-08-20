La licitación de nuevas rutas internacionales en Alvedro será en otoño

Un grupo de pasajeros accede a la terminal del aeropuerto Quintana

El concejal de Turismo, Gonzalo Castro, defendió este jueves el proyecto “serio” y “estable” que sigue el Gobierno municipal en Alvedro. Con una hoja de ruta clara que ya tiene en marcha dotar al aeropuerto de nuevas rutas nacionales –Málaga, Bilbao, Valencia, Sevilla y Alicante salieron a licitación a principios de mes–, el edil anunció que la segunda fase, centrada en añadir conexiones internacionales a la terminal coruñesa, se ejecutará este otoño.

“Estamos trabajando en la definición de un proyecto a medio-largo plazo que dote de estabilidad y conectividad aérea a nuestro aeropuerto. Estamos trabajando en la licitación de la primera fase, con conectividad interior, a nivel estatal. Abordaremos la segunda base, ya internacional, el próximo otoño”, señaló.

Preguntado por las declaraciones del responsable de Fly2Galicia, Gueorgui Popov, quien aseguró no descartar operar en Alvedro, Gonzalo Castro sostuvo que desconoce “el proyecto que tienen” en esta empresa, por lo que, pese a “estar abiertos a escuchar a todos”, A Coruña apuesta “por un proyecto serio, estable y de futuro que aporte a alvedro de la conectividad que necesita”, concluyó el concejal de Turismo.