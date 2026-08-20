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A Coruña

La gala solidaria TrezeLuzes, en A Coruña, suma diez chefs a su cartel gastronómico

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
20/08/2026 10:35
El cocinero Pepe Solla
Pepe Solla será uno de los chefs que participará en la gala
Cedida
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La gala solidaria TrezeLuzes, que celebrará su VIII edición el próximo 17 de septiembre en la Finca Montesqueiro, en Oleiros, contará con la participación de 10 chefs.

Según han informado este jueves los organizadores, la cita mantiene su tradición de contar con chefs de restaurantes reconocidos por la Guía Michelín como Árbore da Veira con Luis Veira e Iria Espinosa (1 estrella Michelin), Casa Solla con Pepe Solla (1 estrella) y Retiro da Costiña con Manuel Costiña (2 estrellas).

Además, incorpora propuestas especialmente reconocidas a nivel local, como La Esquina de Valentina con Nacho Moreira o A Artesa da Moza Crecha con Paula y Lolo, ampliando así la diversidad y el carácter representativo de la cocina gallega en el evento.

Completan el cartel para esta cita gastronómica Ángeles Marzoa de Vinoteca Jaleo, David Souto de Grupo Montesqueiro, Alejandro Méndez de Os Cachivaches y Bego Vázquez de Regueiro da Cova, junto con Pablo Morales de Habaziro para el postre.

Con ocho años de trayectoria ininterrumpida, TrezeLuzes es una de las galas solidarias de referencia en España, una cita anual clave en Galicia que une compromiso social y colaboración.

Este año prevé destinar una cifra garantizada de 300.000 euros a ocho proyectos sociales en Galicia en ámbitos como infancia, salud mental, inclusión y apoyo familiar y educación e inserción sociolaboral.

TrezeLuzes cuenta ya con tres embajadores confirmados: el futbolista Denís Suárez, el humorista y escritor Luis Piedrahita y la presentadora Luján Argüelles.

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