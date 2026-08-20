Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La coruñesa Talento ya ha traído a España a más de 800 trabajadores para cubrir la falta de mano de obra este año

Un nuevo grupo llegado de Perú se incorpora al sector de la construcción

Iván Aguiar
Iván Aguiar
20/08/2026 11:10
Trabajadores que Talento Grupo Internacional ha traído a España
Trabajadores que Talento Grupo Internacional ha traído a España
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La empresa Talento Grupo Internacional, con oficinas centrales en A Coruña, explica que da respuesta a las "necesidades" del "sector de la construcción en España" con la incorporación de profesionales procedentes de Perú. 

En esta ocasión, un nuevo grupo de trabajadores peruanos llegó esta semana A Coruña para iniciar su nueva etapa profesional en esta provincia y contribuir así a cubrir la demanda de mano de obra cualificada que existe en el sector, según señala esta compañía.

Tajerta de Eroski Club

Vegalsa transfiere ahorros por valor de 52 millones de euros a sus clientes

Más información

En lo que va de año, Talento Grupo Internacional ha facilitado la incorporación de más de 800 trabajadores a empresas en España, procedentes de distintos países y destinados a sectores que afrontan dificultades para encontrar profesionales, entre ellos la construcción.

Esta empresa cuenta actualmente con presencia activa en 43 provincias españolas, lo que le permite dar respuesta a las necesidades reales de empresas en todo el territorio nacional. 

En su conjunto, la compañía dispone de una plantilla de 70 profesionales entre España (30 de ellos) Latinoamérica, donde opera en seis países: Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Colombia. 

Hasta la fecha, ha facilitado la incorporación de más de 3.500 profesionales al mercado laboral europeo y ha prestado servicio a 240 empresas. Además, más de 1.400 personas se encuentran actualmente en proceso de iniciar una nueva etapa profesional.

Talento asegura que es "pionera" en dar respuesta "a la escasez crítica de talento en oficios y profesiones" que afrontan España y Europa, bajo un propósito que define a la compañía: "Mejorar vidas a través del empleo".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

A Coruña repartirá 80 composteros domésticos entre vecinos, colegios y asociaciones sin ánimo de lucro
Lara Fernández
Varias personas en el Kiosko del Parque de Marte

Fiebre en A Coruña por la revista Elle del mes de septiembre: "Es misión imposible"
Lucía Crujeiras
Sierra de San Vicente en Toledo

La Guardia Civil busca un supuesto león en Sierra San Vicente
EFE
Blanca Pombo

Una de las Pombo se deja ver por A Coruña
Belen Cebey