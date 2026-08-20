La coruñesa Talento ya ha traído a España a más de 800 trabajadores para cubrir la falta de mano de obra este año

Trabajadores que Talento Grupo Internacional ha traído a España Cedida

La empresa Talento Grupo Internacional, con oficinas centrales en A Coruña, explica que da respuesta a las "necesidades" del "sector de la construcción en España" con la incorporación de profesionales procedentes de Perú.

En esta ocasión, un nuevo grupo de trabajadores peruanos llegó esta semana A Coruña para iniciar su nueva etapa profesional en esta provincia y contribuir así a cubrir la demanda de mano de obra cualificada que existe en el sector, según señala esta compañía.

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En lo que va de año, Talento Grupo Internacional ha facilitado la incorporación de más de 800 trabajadores a empresas en España, procedentes de distintos países y destinados a sectores que afrontan dificultades para encontrar profesionales, entre ellos la construcción.

Esta empresa cuenta actualmente con presencia activa en 43 provincias españolas, lo que le permite dar respuesta a las necesidades reales de empresas en todo el territorio nacional.

En su conjunto, la compañía dispone de una plantilla de 70 profesionales entre España (30 de ellos) Latinoamérica, donde opera en seis países: Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Colombia.

Hasta la fecha, ha facilitado la incorporación de más de 3.500 profesionales al mercado laboral europeo y ha prestado servicio a 240 empresas. Además, más de 1.400 personas se encuentran actualmente en proceso de iniciar una nueva etapa profesional.

Talento asegura que es "pionera" en dar respuesta "a la escasez crítica de talento en oficios y profesiones" que afrontan España y Europa, bajo un propósito que define a la compañía: "Mejorar vidas a través del empleo".