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A Coruña

¿Qué hacer hoy, 20 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
20/08/2026 04:11
Una imagen de una pasada edición del BeatOut Fest
Archivo El Ideal Gallego 
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El festival de música urbana BeatOut comienza en el auditorio del parque Santa Margarita, a partir de las 20.00 horas, con Metrika, Reality, Stereo Madness, Xianpais y Xmaseda.

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Cascarillarte estará a las 19.30 horas  en la plaza de As Conchiñas con Ghazafelhos Teatro: 'Sherezade'.

O Castrillón pondrá la fiesta, a partir de las 22.00 horas, con el Festival Rock&Roll Star con Javier Andreu de La Frontera, Javier Ojeda de Danza Invisible y Manuel España de La Guardia.

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En los jardines de Méndez Núñez continúan la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).

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