Hace 25 años | Unas 60.000 personas desafían a la lluvia para ver la Batalla de las Flores

Una de las carrozas más vistosas era la que transportaba a las meigas de las hogueras de San Juan Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, más de 60.000 personas se concentraron a lo largo del Paseo Marítimo de Orzán-Riazor para asistir a la Batalla de las Flores. Pese al mal tiempo reinante durante toda la jornada, finalmente las carrozas pudieron cumplir su cita con los coruñeses; en 1976, hace 50 años, un accidente de tráfico entre dos vehículos en Suevos dejó un muerto y dos heridos graves y en 1926, hace 100 años, se clausura la exposición del pintor Carmelo F. González.

Portada de El Ideal Gallego del 20 de agosto de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Unas 60.000 personas desafían a la lluvia para ver la Batalla de las Flores

La Batalla de Flores comenzó antes de las 22:00 horas con oraciones previas para conseguir que la lluvia no aguase la fiesta. Un año más, y ya está comenzando a ser costumbre, la amenaza de tormenta volvió a poner en peligro uno de los actos centrales de las fiestas de María Pita. pero un año más miles de coruñeses le plantaron cara al mal tiempo para disfrutar del desfile de luz y color.

Las inmediaciones de Riazor y el Orzán comenzaron a ser un hervidero de gente minutos antes de que las carrozas iniciasen su recorrido. había que encontrar un buen sitio y, de repente, el paseo se estrechó. Y eso que en esta edición la batalla fue más larga. La cabalgata arrancó en la Domus y finalizó a los pies del Millennium, cuando en ediciones anteriores el trayecto iba desde la fuente de los Surfistas a las Esclavas.

Con el movimiento de las primeras carrozas empezó el derroche de imaginación. Pepito Grillo, el pato Donald, barcos de pesca, Neptuno y dos corceles blancos fueron algunas de las escenas que se pasearon por delante de la atenta mirada de los coruñeses.

Portada de El Ideal Gallego del 20 de agosto de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Un muerto y dos heridos graves en un choque de vehículos en Suevos

Un muerto y dos heridos graves es el balance de víctimas registrado en un choque de vehículos en Suevos. Poco después de las once y cuarto de la noche del miércoles al jueves, en el kilómetro cinco de la carretera Pastoriza-Suevos, lugar de San Martín de Suevos, entraron en colisión un Seat 600, conducido por un joven de 27 años, vecino de la calle Barcelona y un camión Ebro que conducía un hombre de 48 años, de Celas de Peiro.

A consecuencia del accidente resultó muerto el conductor del 600 y heridos graves, su joven esposa de 24 años, y otro hombre de 47, con domicilio en la calle de la Paz. Los vehículos sufrieron grandes desperfectos.

Por otra parte, un hombre fue detenido por armar escándalo en la Casa del Mar al encontrarse ejerciendo la mendicidad en la misma y serle llamada la atención por empleados de ésta, se insolentó con ellos y armó escándalo, hasta el extremo de tener que ser avisado el 091.

Portada de El Ideal Gallego del 20 de agosto de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Clausura de la exposición del pintor Carmelo F. González

Se clausura la exposición que en los salones de la “Reunión de Artesanos” hizo el inspirado paisajista Carmelo F. González, excelente artista, fiel intérprete de la melancólica belleza de la campiña gallega.

De los sesenta y tres cuadritos que formaban el catálogo de las producciones expuestas, en todas hay una tonalidad admirable, todos los cambiantes de luz, de las autoras y los atardeceres, y todo el encanto de los paradisíacos rincones de nuestra tierra tiene un fidelísimo intérprete en el pintor ferrolano, que es un verdadero poeta. “Alborea”, “Un giro d´o sol”, “La Peregrina” y tantas otras evocan en su contremplación y hacen vivir la vida del campo.

Carmelo, es un verdadero mago del color, sus pinceladas son golpes de luz, y la estética de sus obras admirable, por la irreprochable factura del impresionismo, y la elección exquisita de las horas y lugares para inspirarse y producir obras tan bellas como “Fantasía del pinar”, “Arco d´a vella” y “Contra luz”, que bastaban para cimentar su reputación artística que tiene bien ganada el joven pintor ferrolano.