Fiebre en A Coruña por la revista Elle del mes de septiembre: "Es misión imposible"

Varias personas en el Kiosko del Parque de Marte Archivo El Ideal Gallego

Muchas personas tenían el 20 de agosto marcado en el calendario para hacerse con la revista Elle del mes de septiembre, pero en A Coruña conseguir un ejemplar se convirtió en una auténtica búsqueda del tesoro, en la mayor parte de los casos frustrada. El motivo no era otro que el codiciado regalo que se incluía con su compra: coloretes e iluminadores de Charlotte Tilbury, valorados en más de 40 euros.

La revista, con un precio de 10,99, traía consigo estos productos en tamaño normal, lo que suponía una rebaja considerable que aumentaba todavía más el deseo de hacerse con un ejemplar. Pero ni las colas a primera hora de la mañana ni incluso las reservas previas en los quioscos fueron suficientes para conseguirlo en la mayoría de los casos.

Un comercio ubicado en Matogrande comentaba a los clientes que les llegaron incluso menos ejemplares que los habituales. Si cada mes les enviaban diez, en este caso solo recibieron cinco. En otros sitios las reservas también excedían las revistas que llegaban a las tiendas, donde la mayoría priorizaba a los clientes habituales.

Una de las Pombo se deja ver por A Coruña Más información

"Es misión imposible", comentaba otra quiosquera en otro establecimiento de la ciudad. "Si vienes por la revista Elle no hay ninguna" o "no llegaron ni a las librerías" fueron otras de las frases más repetidas en los locales con prensa, todo ello antes de las nueve de la mañana.

Tampoco fue posible localizarla en las grandes plataformas comerciales, como Carrefour, donde era habitual ver las revistas del mes de agosto. Hubo clientes que se la llevaron pensando que era la de septiembre, debido a la confusión de fecha, ya que la revista del próximo mes sale este 20 de agosto. Pero el regalo no tenía nada que ver: un pareo frente al producto de Charlotte Tilbury.

Área metropolitana y plataformas online

En el área metropolitana la situación no fue diferente. Los vendedores ya bromeaban con los clientes sobre la situación, un poco cansados de contestar la misma pregunta durante toda la mañana. También fue muy complicado incluso alejándose todavía más de la ciudad, ni en Carballo ni en Bergondo, por ejemplo, era posible hacerse con la revista antes de las 09.00 horas.

"La tenía reservada, pero llegaron menos ejemplares y me quedé sin ella. Probé en ocho sitios diferentes, pero nada", lamentaba con pesar una clienta en un local de A Coruña.

En plataformas de venta de segunda mano, como Vinted o Wallapop, había que tener cuidado, pues en torno a las 10.00 horas ya se podía ver anunciada la revista por un precio de cinco euros. El truco era que venía sin regalo.