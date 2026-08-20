El calor y la falta de lluvia hacen de los parques de la ciudad pequeños ‘desiertos’

Niños y adultos, en el parque de Eirís, uno de los más afectados por la escasez de precipitaciones Quintana

Un verano especialmente atípico, con más calor y menos días de lluvia de lo habitual y en el que ha habido ya varios fuegos rurales, está castigando los parques y espacios verdes de la ciudad. Y es que varias zonas ajardinadas de A Coruña lucen mucho más secas de lo normal, hasta el punto de parecer pequeños ‘desiertos’ por la falta de verde en el césped.

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Los transeúntes que paseen estos días por los parques de Eirís o del Observatorio o por zonas que sufrieron incendios como As Rañas o el entorno de la antigua nave de Cocheras, frente a la Torre de Hércules, entre otros, podrán ver una escena similar en todas ellas: suelos marrones, con hierba seca, en lugar de la frondosidad y los tonos verdes que habitualmente caracterizan el suelo de estos sitios. La culpa es, principalmente, del tiempo adverso.

A Coruña vivió su julio más cálido, a nivel histórico, este verano. La estación del del Observatorio de la Aemet registró, como informó el organismo en su momento, 21,8 grados de temperatura media durante ese mes. Eso son 0,8 grados más que el anterior julio más caluroso hasta este año, que fue el de 2006.

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Los datos

Otro factor determinante, además del calor, es la falta de lluvia. Ese mismo mes, la ciudad acumuló apenas dos litros por metro cuadrado de precipitaciones, muy lejos de los más de 30 que se suelen registrar de media en julio. De hecho, desde el 1 de julio –inicio del verano climatológico– tan solo hubo seis jornadas lluviosas, aunque en ninguna de ellas se llegó a acumular gran cantidad de litros por metro cuadrado. Algo que no contribuyó a mejorar el estado de los espacios ajardinados de la ciudad. Cabe recordar que la ausencia de precipitaciones también está afectando al área metropolitana, donde hay dos municipios en situación de alerta por sequía, Culleredo y Arteixo, y prácticamente todos los demás en situación, al menos de momento, de prealerta.

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Si bien todavía no se ha declarado la sequía en A Coruña, esta padece la misma falta de lluvia que las otras localidades gallegas, lo que provoca que el terreno se haya secado y esté listo para arder. Precisamente los incendios son otro factor que ha afectado a varias zonas verdes de la ciudad. En las últimas semanas, lugares como Penamoa (donde se extinguió un área verde similar en tamaño al estadio de Riazor), O Portiño, Vioño y As Rañas ardieron en varias ocasiones. También el entorno de la Torre de Hércules, donde se desataron pequeños fuegos junto las cocheras del tranvía y la ciudad deportiva. La sequía, según los servicios de emergencias, ha adelantado la temporada alta de los incendios forestales, que en A Coruña es septiembre.

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El año pasado, el municipio registró 31 incendios forestales (aunque reciban ese nombre, se incluyen espacios verdes dentro del casco urbano) y el anterior, 2024, fueron 24. Es pronto para saber en cuántos se quedará este año, pero ya han tenido su impacto sobre las zonas verdes de la ciudad.