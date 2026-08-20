De Pili Pampín a Lucía Pérez: estas serán las actuaciones de la gala homenaje a Ana Kiro

Ana Kiro durante una actuación Archivo El Ideal Gallego

El próximo domingo 23 de agosto, el Palacio de la Ópera acoge la gala ‘Bícame Ana’ (19.00 horas), un homenaje a la trayectoria y legado de Ana Kiro organizado por el Grupo Editorial El Ideal Gallego, en colaboración con A Galega (Televisión de Galicia).

El recinto herculino será testigo de un auténtico viaje por el tiempo, en concreto desde la década de los 60 hasta los primeros años 2000, abordando las diferentes etapas y versiones de la artista originaria de la localidad arzuana de Santa María de Castañeda.

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De este modo, la gala se estructurará en cuatro bloques. En el primero se abordarán los temas relacionados con las vivencias en la aldea de Ana Kiro, pero también aquella época ye-yé y sus primeras actuaciones en Madrid y Barcelona, los años en los que transitó del “demasiado folclórico” Ana María Quiroga al nombre artístico por el que acabó siendo universalmente conocida: Ana Kiro.

Gracias al segundo acto, el público viajará al momento en el que la artista conoce a Manuel Muñiz y ve la luz ‘Galicia, terra meiga’, lo que Nonito Pereira tildó como ‘cassetazo’, tras vender más de 100.000 casetes en la época, y que supuso su vuelta a Galicia por todo lo alto.

En la tercera parte de la gala se repasarán las temáticas que trató Ana Kiro desde sus canciones, como la emigración, la mujer, el idioma, las fiestas y el trabajo en el campo.

Ya en el cuarto bloque, se recordará su tiempo como reina de la televisión gallega e icono de la comunidad, primero como presentadora de ‘Toda unha vida’, luego con los magacines de tarde como ‘Que boa tarde’ o ‘Tardes con Ana’.

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Todo esto se hará, como no puede ser de otra manera, a través de la música. Así, durante la gala se cantarán temas como ‘A miña aldea’, ‘Cara negra negra’, ‘Arrastraches o cu polas pallas’, ‘Galicia, terra meiga’, ‘Meigas fóra’, ‘A virxe da Renda’, ‘Fálalle galego’ o ‘Vivir na Coruña’, entre muchas otras canciones del amplísimo repertorio que Ana Kiro cantó en su no menos amplia trayectoria.

¿Y quién les pondrá voz?

¿Y quiénes serán las encargadas de poner voz a las canciones que legó Ana Kiro? Pues la lista tampoco será corta.

Entre las voces que se sumarán a ‘Bícame Ana’ se encuentran algunas como la de Pili Pampín, a quien muchos han catalogado como su discípula, o Lucía Pérez, que en 2011 cumplió el sueño que Ana Kiro intentó en el 69, participar en el festival de Eurovisión.

Fátima Pego, Tania Veiras, Tamara Pérez, Virginia o Nora Rodríguez serán algunas de las otras voces femeninas que se subirán el domingo al escenario del Palacio de la Ópera. Los grupos Tapa d’Orella o Lontreira darán un nuevo aire a las icónicas creaciones que sonaban en la voz de la artista arzuana, algo que también harán Dani Morán o el actor Xoan Fórneas, que también interpretarán alguna canción en la velada.

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La última agrupación musical confirmada es la Coral de Mera, la formación que en septiembre de 2007 invitó a la cantante a volver a los escenarios en un acto homenaje a la propia Ana Kiro, en un momento en el que ella ya luchaba contra el cáncer.

La gala

Además de la mezcla de interpretaciones clásicas y otras más novedosas, la gala ‘Bícame Ana’ del domingo en el Palacio de la Ópera contará también con presencia de la familia y amigos de la artista.

La gala será de entrada gratuita, pero requiere obtener previamente una invitación, que se puede solicitar a través de la plataforma de venta online Ataquilla.com. En caso de que alguno de los boletos se devuelva, el propio domingo, desde las 18.00 horas, se repartirán, por orden de llegada, en la propia taquilla del Palacio de la Ópera.