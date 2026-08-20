Convocan en A Coruña la primera batalla del fenómeno viral de "farmear aura"

Quedada para ver therians en Méndez Núñez Javier Alborés

Si hace meses la quedada de therians (a la que solo acudieron decenas de curiosos) sorprendió a los coruñeses, un nuevo fenómeno viral desconocido para cualquier millennial llega a la ciudad. La primera batalla de "farmear aura" se celebrará este sábado, a las 18.00 horas, en el Palco de la Música de los jardines de Méndez Núñez.

La convocatoria llegó este miércoles a través de Tik Tok e invita a "subir aura, impresionar y ganar". Según los organizadores, se trata de un concurso en el que los asistentes deciden quién gana. Los participantes saldrán del público e iniciarán una batalla en la que el carisma es esencial.

Las batallas de "farmear aura" son un fenómeno nacido en Brasil y consiste en repetir acciones, poses, gestos, bailes, memes o actitudes que demuestren carisma o "aura", como lo denomina la generación Z. En las batallas, además de jueces y eliminaciones de rondas, hay que evitar reírse y tratar de conquistar al público.

No es el único 'combate' convocado en Galicia. El próximo 1 de septiembre habrá otra batalla en Vigo.