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A Coruña

Convocan en A Coruña la primera batalla del fenómeno viral de "farmear aura"

Será este sábado a las 18.00 horas en los jardines de Méndez Núñez

Lara Fernández
Lara Fernández
20/08/2026 13:25
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Quedada para ver therians en Méndez Núñez 
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Si hace meses la quedada de therians (a la que solo acudieron decenas de curiosos) sorprendió a los coruñeses, un nuevo fenómeno viral desconocido para cualquier millennial llega a la ciudad. La primera batalla de "farmear aura" se celebrará este sábado, a las 18.00 horas, en el Palco de la Música de los jardines de Méndez Núñez. 

La convocatoria llegó este miércoles a través de Tik Tok e invita a "subir aura, impresionar y ganar". Según los organizadores, se trata de un concurso en el que los asistentes deciden quién gana. Los participantes saldrán del público e iniciarán una batalla en la que el carisma es esencial.

Las batallas de "farmear aura" son un fenómeno nacido en Brasil y consiste en repetir acciones, poses, gestos, bailes, memes o actitudes que demuestren carisma o "aura", como lo denomina la generación Z. En las batallas, además de jueces y eliminaciones de rondas, hay que evitar reírse y tratar de conquistar al público.

No es el único 'combate' convocado en Galicia. El próximo 1 de septiembre habrá otra batalla en Vigo. 

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