¿Cómo conseguir una invitación para la gala homenaje a Ana Kiro de El Ideal Gallego?

Ana Kiro durante una actuación Archivo El Ideal Gallego

Este domingo 23 de agosto, el Grupo Editorial El Ideal Gallego organiza, en colaboración con Televisión de Galicia, la gala 'Bícame Ana', todo un homenaje a la figura musical, televisiva y, sobre todo, humana, de María Dolores Casanova, más conocida por su nombre artístico: Ana Kiro.

La gala, que se celebrará en el Palacio de la Ópera el domingo 23 de agosto a partir de las 19.00 horas, contará con numerosos invitados, que recordarán las canciones que popularizó Ana Kiro. El público interesado en acudir lo tiene fácil, ya que la entrada es gratuita y solo hay que retirar una invitación previa.

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¿Y dónde se puede conseguir esa invitación gratuita? En la plataforma online Ataquilla.com, haciendo click en este enlace. Una vez en la web, solo hay que darle al botón de 'Reservar', escoger una zona del recinto, elegir el asiento que queramos, a continuación rellenar con los datos que nos pide la plataforma para el envío por correo electrónico del pase y darle a 'Confirmar'.

En caso de que se devuelva alguna de estas invitaciones, el propio domingo, desde las 18.00 horas, se pondrán a disposición del público en la taquilla del Palacio de la Ópera por orden de llegada esos boletos restantes.

Los participantes

Así de sencillo será el poder acudir este domingo a la gala 'Bícame Ana', que contará con una docena de participantes que interpretarán canciones como ‘A miña aldea’, ‘Cara negra negra’, ‘Arrastraches o cu polas pallas’, ‘Galicia, terra meiga’, ‘Meigas fóra’, ‘A virxe da Renda’, ‘Fálalle galego’ o ‘Vivir na Coruña’.

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¿Y quiénes serán esas voces? Pues habrá representaciones ya icónicas de nuestra música, así como representantes de nuevas corrientes que darán un nuevo sentido a la música de Ana Kiro. Pili Pampín, Fátima Pego, Tania Veiras, Lucía Pérez, Tamara Pérez, Virginia, Nora Rodríguez, Tapa d'Orella, Xoan Fórneas, Lontreira, Dani Morán o la Coral de Mera actuarán en la velada del domingo.

La gala

A lo largo de la gala, se abordarán y recordarán las distintas épocas de la carrera de Ana Kiro, desde sus inicios, su época ye-yé y su intento de llegar a Eurovisión, que protagonizarán el primer bloque del evento, hasta su faceta como presentadora e icono de la televisión gallega, en el último bloque, pasando entremedias por la creación del 'hit' que resultó ser 'Galicia, terra meiga' y todas las temáticas que abordó en sus creaciones (emigración, el trabajo en el campo, las fiestas o la mujer), que cobrarán protagonismo en los bloques intermedios del espectáculo.

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Esta gala permitirá rendir homenaje así a una mujer única, una de las grandes voces de la música gallega junto a otras personalidades como Pucho Boedo, Andrés do Barro o Juan Pardo.