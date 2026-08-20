A Coruña repartirá 80 composteros domésticos entre vecinos, colegios y asociaciones sin ánimo de lucro 

Compostero comunitario en Novo Mesoiro Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de A Coruña repartirá ochenta composteros domésticos de 300 litros con aireador y termómetro entre vecinos, centros de enseñanza y asociaciones sin ánimo de lucro.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) recoge este jueves las bases de la convocatoria para la adjudicación de estos composteros, con el fin de promover la separación en origen de los biorresiduos generados en los hogares. Además, se busca fomentar las prácticas sostenibles de gestión de los residuos orgánicos mediante el compostaje doméstico, durante un período mínimo de cinco años desde la entrega.

Las personas beneficiarias podrán ser personas físicas, mayores de edad y empadronadas en el Ayuntamiento de A Coruña, que dispongan de terreno, jardín, huerta o espacio adecuado para la instalación y uso de un compostero doméstico, así como para emplear el compost obtenido. También se prevé el reparto entre centros de enseñanza y asociaciones sin ánimo de lucro que dispongan de dicho terreno.

Los composteros se entregarán para ser utilizados un mínimo de cinco años, que empezarán a computar a partir del día siguiente al de la entrega de los composteros. Estos deberán emplearse exclusivamente para el compostaje doméstico y, en el supuesto de un uso indebido, el Ayuntamiento podrá proceder a su retirada y posterior adjudicación.