A Coruña celebra en septiembre Lóstrego, festival de cine fantástico que "nace para quedar"

Presentacción Festival Lóstrego EC

Monstruos, fantasmas y magia de todo tipo invadirán las estancias del Fórum Metropolitano del 2 al 5 de septiembre gracias a la segunda edición de Lóstrego, el festival de cine fantástico. De reciente creación (su primera edición fue en 2025), el evento, que consistirá en proyecciones, talleres y charlas sobre el cine de género, "nace para quedar", como expresó esta mañana en la presentación de su segunda edición la codirectora Anabel Soto.

Tras un primer año con una acogida por encima de lo esperado, el Fórum ampliará la programación de Lóstrego para "achegar o cine fantástico á xente". Además de estrenos de cintas como 'Chainsaws were singing' o de una conversación con la dobladora Sara Polo, habrá lugar para talleres infantiles. También para adultos, como el que hará Mar Castro para aprender a crear una varita mágica del mundo de 'Harry Potter'.

Cartel del Festival Lóstrego Cedida

Como el año pasado, Lóstrego tendrá una sección oficial a concurso de cortometrajes. Como guina final, se podrá ver también por primera vez en Galicia la película 'Luger', en la que participa la actriz Ana Turpín, que acudirá al festival. "A tormenta está a punto de chegar", prometió Soto.

Por su parte, el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, agradeció a los organizadores del festival por "cubrir un espazo que non estaba cuberto na cidade, pese á tradición cinematográfica que hai aquí". Dará "unha perspectiva interxeracional que aporta un proxecto que ven a consolidarse, singular, que abrangue a exposición de películas con obradoiros e experiencias desde a base, desde a comunidade". "Estará moitos anos entre nós", aseguró.