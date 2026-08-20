El 40% de los pacientes en A Coruña abandona el tratamiento de la osteoporosis

Los reumatólogos Jenaro Graña y Javier Seoane, en los pasillos del Centro de Especialidades del Ventorrillo Javier Alborés

Alrededor de un 5% de la población padece osteoporosis, una enfermedad caracterizada por una baja masa ósea y un deterioro de este tejido, lo que conduce a un aumento de la fragilidad del hueso y, consecuentemente, a un mayor riesgo de fractura. “Es una patología tremendamente prevalente y está considerada la cuarta más invalidante del mundo y, sin embargo, existe mucha desinformación al respecto”, advierte el reumatólogo del Chuac Javier Seoane, quien recientemente organizó un taller en A Coruña destinado a los pacientes para que conozcan un poco más sobre su dolencia y su adecuado tratamiento.

Tal y como alerta Seoane, el desconocimiento empieza en los propios sanitarios, quienes a menudo dan informaciones contradictorias que llevan a los pacientes a tomar decisiones erróneas. “En el ámbito sanitario, a veces el reumatólogo dice una cosa, el médico de Atención Primaria dice otra súper diferente... Al final, cuando es algo muy frecuente, todo el mundo tiene algo que decir y el paciente se vuelve un poco loco y no sabe muy bien a quien hacerle caso”, reconoce el especialista.

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Esto explica, en parte, que uno de los principales problemas sea la adherencia al tratamiento. “Al año, casi un 40% de los pacientes lo abandona”, alerta Seoane.

Los motivos detrás de esta alarmante cifras son, principalmente, el miedo y las falsas creencias que circulan sobre esta enfermedad. “El paciente muchas veces teme a los efectos adversos que no tienen nada que ver con el fármaco o que son un poco infundados”, en ocasiones provocados por ese caos de informaciones contradictorias.

También es habitual pensar que uno se encuentra “bien” porque no se tienen síntomas o porque le “deja de doler”. “Pero la osteoporosis es una enfermedad silenciosa, que no duele, que es crónica y que necesita muchos años de tratamiento. Incluso una fractura vertebral puede ser asintomática. Eso lo explicamos mucho”, asegura Seoane.

Por eso, insiste en la importancia de hacerle caso desde el minuto cero a ciertos síntomas que pueden ser señales de alarma y recomiendan a los médicos que les pidan pruebas ante cualquier sospecha: “La osteoporosis generalmente se detecta de forma oportunista, pero hay diferentes tratamientos o patologías que nos van a predisponer a tener esta enfermedad, como por ejemplo, una artritis reumatoide, una enfermedad malabsortiva tipo la celiaquía, un hiperparatiroidismo primario, la diabetes, tratamientos con corticoides, con inhibidores de la aromatasa en el cáncer de mama o deprivación hormonal en el caso del cáncer de próstata... Son tratamientos que afectan mucho al hueso de una forma negativa”, ejemplifica.

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Hay, por tanto, muchos factores que pueden afectar, aunque muchas personas lo asocien solamente a tener la vitamina D baja, algo que evidentemente también juega su papel, pues está relacionada con el metabolismo del calcio y con el hueso.