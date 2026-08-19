Un incendio en un vagón en la estación de A Coruña provoca retrasos en los últimos trenes del día

Estación de tren de A Coruña Patricia G. Fraga

Un incendio resgistrado a última hora del martes en la parte inferior de un vagón de tren en la estación de A Coruña obligó a intervenir durante más de dos horas a los Bomberos debido a la dificultad para acceder al foco del fuego.

El incendio afectó al cabelado situado en la parte inferior del vagón y, para poder trabajar con seguridad, fue necesario cortar la electricidad tanto de la catenaria como del propio tren.

Los bomberos utilizaron espuma para sofocar las llamas. Una vez controlado el incendio, los efectivos procedieron a ventilar el vagón.

Cabe destacar que como consecuencia del incendio no hubo que lamentar heridos. Sin embargo Renfe informó a las once de la noche que el incidente afectó sobre otros trenes, provocando retrasos en las últimas frecuencias, aunque el servicio quedó restablecido a las 00:00 horas.