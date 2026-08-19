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A Coruña

Un incendio en un vagón en la estación de A Coruña provoca retrasos en los últimos trenes del día

El fuego afectó al cableado y fue necesario cortar la electricidad tanto de la catenaria

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
19/08/2026 11:54
Tres viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña
Estación de tren de A Coruña
Patricia G. Fraga
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Un incendio resgistrado a última hora del martes en la parte inferior de un vagón de tren en la estación de A Coruña obligó a intervenir durante más de dos horas a los Bomberos debido a la dificultad para acceder al foco del fuego. 

El incendio afectó al cabelado situado en la parte inferior del vagón y, para poder trabajar con seguridad, fue necesario cortar la electricidad tanto de la catenaria como del propio tren.

Los bomberos utilizaron espuma para sofocar las llamas. Una vez controlado el incendio, los efectivos procedieron a ventilar el vagón. 

Cabe destacar que como consecuencia del incendio no hubo que lamentar heridos. Sin embargo Renfe informó a las once de la noche que el incidente afectó sobre otros trenes, provocando retrasos en las últimas frecuencias, aunque el servicio quedó restablecido a las 00:00 horas. 

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