El último del Agra de San Amaro resiste rodeado de ruinas y maleza

Entrada de la vivienda del último vecino de Agra de San Amaro | Quintana

A primera vista, el Agra de San Amaro, ese terreno ubicado entre la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias y Adormideras, parece abandonado. Pero todavía hay un residente entre las viejas casas ruinosas. A su hogar se llega por un camino rodeado de zarzas, entre muros derruidos, un verdadero rincón aislado de la ciudad, prácticamente escondido. Excepto por algún gato que se mueve silencioso entre las ruinas que un día fueron las casas de sus vecinos, el último poblador de San Amaro no cuenta con ninguna compañía, como si habitara uno de esos pueblos vaciados de los que tanto se oye hablar.

“Llevo viviendo aquí desde 1984. Yo entonces tenía 24 años y mi mujer, 20, y teníamos dos hijos. Entonces éramos ocho familias, y el Taller 7, que ya estaba antes que nosotros. Y antes ya había habido gente residiendo”, comenta J.M.V, de 66 años, que ha conservado toda la documentación que prueba su condición de inquilino legal.

La gente se fue marchando a medida que mejoraba su vida, y “vino gente muy humilde”. En 1985, se aplicó la Ley Boyer, que eliminaba la prórroga forzosa de los alquileres, así que muchos de estos nuevos inquilinos se fueron marchando y los dueños cerraban las casas. “Venía el notario para notificar que se marchaban. A algunos los realojaron. Alguno vino aquí incluso sabiendo que lo iban a realojar”, comenta. Por entonces, ya querían construir en el “mejor solar de A Coruña”. El último vecino se fue en el 93, pero J.M.V. era un inquilino antiguo y no podían echarle sin más. Trataron de negociar pero no llegaron a un entendimiento. “Me la quisieron jugar. Mi abogado pedía 30.000. Me quisieron dar 3.000 euros y darme una patada en el culo”, recuerda, indignado.

El Agra de San Amaro le cuesta 65.000 euros al año a la ciudad Más información

Asegura que la situación se deterioró con el tiempo, y ha llegado a meterse gente “ilegales”. En una ocasión, J.M.V. fue apedreado al ser confundido con ellos y tuvo que presentar una denuncia ante la Policía. También se producen incendios, como uno el viernes pasado. “Es la tercera vez que plantan fuego. Si llega a ser de noche, muero yo ahí como un can”, denuncia J.M.V. Él lo tiene claro: debe ser realojado. “Yo tenía que haber sido realojado con los otros. De aquí no se salía, ellos presionaban mucho, siempre con abogados. Ahora solo me quedo yo, pero nadie se preocupa por mí, solo de las empresas”, comenta.

Mientras tanto, los dueños del terreno, tanto los que continúan en la junta de compensación como los que no, tienen que ser indemnizados hasta el día (que todavía parece bastante lejano) en el que se construya por fin ese último edificio en Adormideras.