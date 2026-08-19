Pontegadea, el coloso de Amancio Ortega con negocios inmobiliarios, energéticos, textiles y plantaciones

Sede de Pontegadea en el Cantón Grande German Barreiros

Pontegadea Inversiones SL, sociedad matriz que controla las inversiones de Amancio Ortega, presentó recientemente en el Registro Mercantil de A Coruña las cuentas y el informe correspondientes al ejercicio de 2025. Estos documentos permiten conocer múltiples aspectos de su actividad, como, por ejemplo, las transacciones que llevó a cabo con empresas del grupo y asociadas, tal y como aparecen denominadas.

Una importante parte de estas compañías realizan actividades en el sector de la energía. En la lista figuran Tramperase, Generación Eólica El Vedado, Generación y Suministro de Energías, Fuerza Energética Sur Europa (V, VI, XI y XII), Desarrollo Eólico Las Majas VII, Alectoris Energía Sostenible 1 y 3. En Francia participa en las sociedades Parc Eolien de la Montagne Ardechoise, Des Taillades y La Champagne Picarde.

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En todas ellas tiene una participación minoritaria, ya que posee menos del 50% de su propiedad. Se trata de una práctica habitual que ejecuta el brazo inversor del empresario leonés afincado en A Coruña.

En este sector, aprobó recientemente una importante operación. El Estado portugués va a volver al capital de la lusa Redes Energéticas Nacionales (REN) tras haber acordado la compra de cerca del 13,7% del accionariado a Pontegadea Inversiones SL.

En un comunicado, la transportadora de energía explicó que Pontegadea Inversiones celebró un contrato con Parpública, la sociedad que gestiona las participaciones estatales lusas en empresas, para transferirle 91.723.676 acciones de las que es titular, que representan cerca del 13,7% del capital social de REN. En España, mantiene su participación del 5% en el accionariado de Redeia, operadora del sistema eléctrico.

Otros sectores

El pasado mes de julio, Pontegadea y Telefónica acordaron la venta de Telxius Telecom, la compañía de infraestructuras participada en un 70% por la teleco y en un 30% por el brazo inversor de Amancio Ortega, por unos 1.200 millones de euros, según confirmaron fuentes del sector. La operación afecta a Telxius, una empresa centrada en la construcción y gestión de infraestructuras de telecomunicaciones.

El sector inmobiliario también tiene un peso destacado dentro de las inversiones que realiza esta compañía. En el informe anual figuran sociedades como Pontegadea Luxembourg, Pontegadea Inmobiliaria, Pontegadea España y Esparelle 2016, que administran el importante patrimonio inmobiliario que posee Ortega.

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La inversión más conocida de este holding empresarial con sede en A Coruña es Inditex, de la que es propietaria de un total del 50,01% de las acciones en circulación. Aunque no aparece mencionada explícitamente en el informe anual, el brazo inversor de Ortega también es dueño de Sobrado Forestal 2014 SL, dedicada a la explotación agrícola, forestal, ganadera, avícola y pecuaria de fincas rústicas.

Pontegadea Inversiones SL obtuvo un beneficio neto de 2.518 millones de euros, frente a los 2.281 del año anterior. Esto supone un incremento del 10%, según sus cuentas anuales.