Partler 2006 y Pontegadea GB: las otras piezas clave en el imperio inversor de Amancio Ortega

Amancio Ortega

Amancio Ortega reinvierte los dividendos que cobra de Inditex, la empresa que tantas alegrías le ha dado, en múltiples negocios, especialmente en los sectores energético e inmobiliario. Para ello, dispone de un amplio entramado de sociedades mercantiles que gestionan sus inversiones. La más conocida por el público en general es Pontegadea Inversiones SL, ya que ostenta una participación del 50,01% en la multinacional textil.

No es el único vehículo inversor que utiliza. De hecho, hay otros dos que también tienen un importante peso dentro de este holding. Se trata de Partler 2006 SL y Pontegadea GB 2020 SL. Estas dos y Pontegadea Inversiones SL, junto con todas las filiales, sumaron unas ganancias de 10.055 millones de euros durante 2025. Esto supone un incremento del 7,86%, ya que en el ejercicio anterior registró 9.322 millones de euros.

Pontegadea, el coloso de Amancio Ortega con negocios inmobiliarios, energéticos, textiles y plantaciones Más información

Partler 2006 SL fue constituida el 17 de octubre de hace 20 años y tiene su domicilio social en el Cantón Grande número cuatro de A Coruña. Se dedica a participar “en sociedades mercantiles, mediante la suscripción o adquisición de su capital” y en compañías de bienes inmuebles, tal y como figura en su objeto social.

Es propietaria de las empresas Ponte Gadea Portugal Investimentos Imobiliarios e Hoteleiros SA (con actividad en territorio luso), Fongadea Recoletos 7 9 SL, Almack LTD (constituida en Reino Unido), Partler Participaciones SL, Boxer US Inc (de Estados Unidos) y Partler Logistics Germany Sarl (con sede en Luxemburgo). Además, posee una participación del 5% en el capital social de Enagás, principal compañía de transporte de gas natural y el gestor técnico del sistema gasista en España.

Inversiones en Reino Unido

Pontegadea GB 2020 SL es otra de las tres sociedades destacadas en el imperio creado por Amancio Ortega. Igual que en el caso anterior, su sede está ubicada en el número cuatro del Cantón Grande A Coruña. Su actividad consiste en participar en sociedades o entidades, “cualquiera que sea su fin u objeto”, mediante la suscripción de capital o adquisición de participaciones.

Fue constituida el siete de julio de 2020 y agrupa diversos activos inmobiliarios localizados en Gran Bretaña. Figura con una única empresa participada, que es Hills Place SARL, radicada en Luxemburgo. Esta última actúa como matriz de control para sus inversiones y filiales en territorio británico.

Tanto en este caso como en Partler 2006 SL, los miembros del Consejo de Administración son Amancio Ortega (presidente), Flora Pérez (vicepresidenta), Marta Ortega (consejera), Roberto Cibeira (vicepresidente) e Irene Lauzurica (secretaria del Consejo).

Cabecera

Hace 25 años, el empresario leonés afincado en A Coruña puso en funcionamiento Pontegadea Inversiones SL, un vehículo inversor con el que reinvierte los dividendos que recibe de la multinacional de la moda. Esta es la matriz de este entramado empresarial.

Esta empresa fue constituida como sociedad limitada el 8 de junio de 2001 y tiene sus oficinas centrales en el número cuatro del Cantón Grande de A Coruña. Su memoria anual relata que su actividad consiste “en la tenencia, adquisición, suscripción, venta, inversión, administración y explotación en general de valores mobiliarios y otros activos financieros” como acciones y participaciones en sociedades de cualquier clase, tanto nacionales como extranjeras.

El informe anual también detalla que esta empresa presta “diversos servicios como matriz a una parte de las sociedades del grupo del que es cabecera” y cuyas “actividades” consisten principalmente “en el arrendamiento de inmuebles y en la gestión de inversiones financieras”.

“Pontegadea Inversiones SL es la sociedad dominante de mayor activo de un conjunto de sociedades sometidas a una misma unidad de decisión según lo dispuesto en la Norma de Elaboración de las Cuentas Anuales, al estar controladas por una persona física”, indica el documento.

Su Consejo de Administración cuenta con la misma composición que el resto de sociedades mercantiles. Como consecuencia de la reorganización realizada el año pasado, el equipo directivo, incluidos consejeros ejecutivos, asciende a catorce personas, siete hombres y siete mujeres, las cuales percibieron retribuciones por un importe de 25 millones de euros en el ejercicio 2025.

Este importe incluye la parte proporcional de la retribución variable a largo plazo, contraprestaciones derivadas de acuerdos postcontractuales, junto con la liquidación realizada a uno de los miembros del consejo que accedió a la situación de jubilación en el ejercicio 2025.