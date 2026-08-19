La estética de Pull&Bear en la plaza de Lugo de A Coruña replicará el concepto estrenado en Manchester

La tienda de plaza de Lugo, cerrada por reformas Carlota Blanco

La tienda de Pull&Bear en la plaza de Lugo cerró este lunes. Se trata de un cese de actividad temporal, con el fin de acometer trabajos de remodelación en su interior. La firma de Inditex renovará la estética del establecimiento con el fin de adaptarse a un nuevo concepto, que seguirá la línea de tiendas como la de Manchester, la primera en contar con un concepto comercial que marca el tono para futuras aperturas y al que ya se han ido adaptando establecimientos de todo el mundo este último año.

Emplazado en el complejo comercial Trafford Centre de Manchester, el espacio insignia de la firma en la ciudad británica estrenó en agosto del año pasado una estética minimalista y digitalizada, con mayor protagonismo de la madera y los acabados metálicos combinados con elementos industriales.

Además, la ‘flagship store’ de Manchester incorporó nuevas claves, como la mejora de la visibilidad y presentación de los productos mediante un sistema modular. Y es que precisamente este lunes, además del cierre provisional de Pull&Bear en la plaza de Lugo, se dio la bienvenida a La Esquina, un local temporal ubicado en el cruce de la calle Ferrol con Rosalía de Castro, donde la estética industrial con techos al descubierto se mezcla con los tonos metálicos. Solo el fondo del espacio, donde se ubican los probadores, ofrecen un tono de color, el amarillo, a través de cortinas y juegos de luces.

Esta selección cuidada del aspecto de la pop-up de Pull&Bear podría ser la antesala de cómo será la tienda de dos plantas ubicada en la plaza de Lugo. Y no es la única que renovará su concepto, ya que también el local de Oysho, localizado en la esquina de la calle Betanzos con la plaza de Lugo, está inmerso en un proceso de renovación. Este llega, además, tan solo un año y medio después de haber estrenado una nueva estética con una experiencia de compra que fusionaba la moda ‘athleisure’ y el deporte.