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A Coruña

Ingresa en prisión el hombre que se presentó con un palo en la puerta de su expareja en A Coruña

El varón de 30 años tenía una orden de alejamiento y numerosos antecedentes

Julia Nóvoa
19/08/2026 19:32
Una patrulla de la Policía Nacional, en el lugar de los hechos
Una patrulla de la Policía Nacional, en una imagen de archivo
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Un hombre de 30 años ingresa en prisión después de que el pasado sábado por la noche fuese detenido por la Policía Nacional por acercarse a la casa de su expareja, en la calle Antonio Pedreira Ríos, en A Coruña, armado con un palo y saltándose la orden de alejamiento en vigor. El individuo se había acercado a la casa de la mujer caminando por la calle con un cuchillo de grandes dimensiones en la mano, lo que alarmó a los transeúntes. Alguien llamó a la Policía, y varias patrullas se acercaron al lugar a tiempo para evitar lo que podría haber acabado en tragedia.

Una patrulla de la Policía Nacional, en el lugar de los hechos

Detenido en A Coruña en la puerta de su expareja armado con un palo

Más información

Sin embargo, cuando llegaron, los agentes no descubrieron ningún cuchillo, pero si un objeto contundente. O sea, un palo. Como pesaba sobre él una orden de alejamiento, le detuvieron inmediatamente. Horas antes, le habían retirado un cuchillo de gran tamaño, de manera que es posible que en esta segunda ocasión tuviera un arma blanca, de la que se habría deshecho al ver llegar a la Policía. Cuando se le pusieron las esposas, los testigos afirman que la gente que contemplaba lo que estaba ocurriendo desde ventanas y portales rompieron a aplaudir. El sujeto, de origen venezolano, es conocido en el vecindario como alguien impredecible y peligroso. Se le imputan delitos de quebramiento de condena, violencia de género y amenazas graves.

De hecho, fuentes policiales aseguran que entre sus antecedentes se encuentra el atentado contra la autoridad porque golpeó a dos policías municipales, causando a uno un herido en la barbilla. Sin embargo, en esta ocasión no ofreció resistencia.

Un nuevo caso

El pasado martes, un nuevo individuo quebrantó una nueva orden de alejamiento por violencia machista, esta vez, en el barrio de Cuatro Caminos. Según fuentes policiales, los agentes del 091 fueron alertados de la presencia de un varón cerca de la vivienda de su expareja, y, tras comprobar el incumplimiento, fue arrestado en el momento.

Audiencia Provincial de A Coruña

Juzgan a un hombre por entrar en el domicilio de su expareja a la que tenía prohibido acercarse

Más información

En este sentido, no son las únicas detenciones por romper una orden de alejamiento durante este año. El pasado mes de enero, la Policía Local arrestó a un sospechoso de romper una orden de alejamiento de su expareja en una calle de Os Mallos. Al lugar acudieron varios coches patrullas del 092 pero se encontraron con la resistencia del sospechoso al arresto. Este alegaba que no había visto a su exmujer, y que por tanto no tenía por qué ser detenido. Finalmente, consiguieron convencerle para que depusiera la resistencia.

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