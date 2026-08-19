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A Coruña

¿Qué hacer hoy, 19 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
19/08/2026 04:06
Una presentación durante la Semana Clásica en unas edición pasada de las fiestas de María Pita 
 Archivo El Ideal Gallego
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En la Semana Clásica, este miércoles 18 la Orquesta de Cámara de Galicia presenta 'Una noche española', a las 21.00 horas, en la plaza de María Pita. 

Galería

El álbum de las Fiestas de María Pita

Mercedes Peón emocionó a los coruñeses en el segundo día de 'Noites de María Pita', con un recital con el folclore gallego por banderaVer más imágenes

Cascarillarte estará a las 19.30 horas  en la plaza del mercado de Monte Alto con Pedras de Cartón: 'Alicia'.

O Castrillón será el encargado de las fiestas de barrio, mientras que en los jardines de Méndez Núñez continúan la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00) y la feria de artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00).

Fiestas de María Pita, programa completo día a día

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